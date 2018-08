Bio je to čudan meč, nakon kojeg svakako više razloga za zadovoljstvo imaju gosti.

Foto: SCsport

Željezničar nije opravdao ulogu favorita, barem rezultatski. Istina je da su Plavi stajali bolje na terenu većim dijelom susreta, ali to im svakako ne može poslužiti kao naročita utjeha s obzirom da je Krupa izborila remi na njihovoj Grbavici.



Već u uvodnim minutama bilo je jasno da će Željezničar voditi glavnu riječ. Prvo je Zec zamalo poentirao nakon kornera, da bi u sedmoj minuti isti igrač uputio odličan pas za Krpića, a napadač domaćih pogodio je suprotni ugao Kutićevog gola za 1:0. Četiri minute kasnije, Bakrač je pogodio prečku Krupinih vrata…



Plavi su potom nastavili dominirati, Krupa skoro da ništa nije napravila sve do sudijske nadoknade, kada je izborila korner nakon kojeg se desila sporna situacija. Naime, gosti su smatrali da je Bogičević igrao rukom u šesnaestercu, ali dusija Paradžik je odsvirao kraj poluvremena.



Početkom drugog dijela Željo je nastavio vršiti pritisak, ali bez uspjeha. I kada se samo čekalo da Plavi postignu drugi gol i završe posao, uslijedila je dobra akcija Krupe i izjednačenje.



Odlično je kapiten Milanović uposlio Koljića, a najbolji fudbaler Krupe u 68. minuti rutinski pogodio donji kut Željinog gola za 1:1 i šok na Grbavici.



Na kraju se može reći da je Željo i dobro prošao s obzirom da je Crnov promašio praktično prazan gol nakon odličnog pasa Koljića. No, imao je i Željezničar prečku, nakon neobičnog šuta Zeca glavom u nadoknadi, ali ostalo je 1:1.





(SCsport)