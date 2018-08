Fudbaleri Sarajeva pobijedili su Zrinjski s 4:2, u derbiju šestog kola Premijer lige BiH na Koševu.

Foto: 24sata.info

Sarajevo je od početka susreta bilo bolji protivnik na terenu. Od prvog minuta se vidjelo da izabranici Husrefa Musemića žele pobjedu protiv aktuelnog prvaka BiH, a takvu igru domaći su krunisali golom Mersudina Ahmetovića u 24. minutu.



Igra Zrinjskog se početkom utakmice uglavnom bazirala na odbranu svog prostora i pokušaje brzih kontranapada.



Pet minuta nakon prvog pogotka dosuđen je penal za domaći tim, Jakovljević je dobio žuti, a zatim i crveni karton zbog prigovora. Udarac Velkoskog odbranio je Soldo, ali je kapiten Sarajeva dobro reagovao i odbijenu loptu poslao u gol, za vodstvo od 2:0.



Zrinjski je od tog trenutka igrao s deset igrača na terenu, a Sarajevo je to iskoristilo da nastavi pritisak i kreira još nekoliko prilika za postizanje gola.



Iako je izgledalo da prvak BiH s igračem manje neće uspjeti ugroziti domaćina, u trećoj minuti sudijske nadoknade igrač Zrinjskog Samir Bekrić postiže pogodak nakon odličnog kontranapada gostiju i daje nadu svom timu da u drugom poluvremenu može doći do povoljnog rezultata.



Sarajevo je znalo iskoristiti igrača više u drugom poluvremenu. "Bordo" tim već u 49. minutu dolazi do trećeg gola, a strijelac je bio ponovo Ahmetović, nakon odličnog dubinskog dodavanja Tatara.



Ahmetović u 62. minutu postiže "hat-trick". Napadač Sarajeva ponovo je pobjegao odbrani Zrinjskog i postigao četvrti gol za svoj tim.



Zrinjski se nakon ovog rezultata nije predavao i samo dva minuta nakon četvrtog pogotka Sarajeva, Bilbija nakon odličnog ubačaja pogađa mrežu Kovačevića te uspijeva ponovo smanjiti prednost domaćina.



U 77. minutu Sarajevo također ostaje s deset igrača na terenu nakon što je isključen Krste Velkoski.



Iako je do kraja susreta bilo prilika za promjenu rezultata, mreže se nisu tresle i Sarajevo je ostvarilo važnu pobjedu rezultatom 4:2.



POGLEDAJTE VIDEO





(FENA)