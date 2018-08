U pretposljednjem susretu šestog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine Željezničar je na Tušnju slavio pobjedu protiv Tuzla Cityja rezultatom 2:0.

Foto: FK Željezničar

Utakmica na Tušnju nije bila previše atraktivna, posebno na početku. Čekalo se dugo na prvu priliku, a najbolju u uvodnom dijelu imali su domaći, iako su gosti sa Grbavice imali nešto više od igre.



Igrao se 30. minut kada je Efendić odlično prošao po strani, a Ziljkić zakasnio na drugoj stativi da loptu pošalje u praznu mrežu. To je bilo to od Tuzla Cityja u prvom dijelu susreta.



Do kraja prvog dijela nije bilo više uzbuđenja, pa smo se nadali da ćemo bolju utakmicu gledati u nastavku.



A, drugi dio nije mogao bolje početi. Nakon uvodnog ispitivanja snaga, vidjeli smo fenomenalan gol za vodstvo gostiju. Igrao se 55. minut kada je Sulejman Krpić odlično spustio loptu za Ivana Čurjurića koji volej udarcem postiže jedan od golova sezone.



Taj gol promijenio je tok utakmice. Gosti su imali više loptu u svom posjedu do gola, a onda je Tuzla City nešto više kontrolisala igru. Ipak, do prilika su teško mogli.



Kako se meč bližio kraju, tako je i Tuzla City bio sve opasniji. Ali, raspoložen je bio isključivo Almedin Ziljkić koji je dva puta još namučio Kjosevskog, ali je ipak golman Željezničara na kraju izašao kao pobjednik.



Konačan rezultat susreta postavio je Stojan Vranješ golom u sudijskoj nadoknadi susreta.



Tuzla City – Željezničar 0:2 (Čurjurić 55’, Vranješ 90+3’)



Stadion: Tušanj. Gledalaca: 2.000. Sudija: Ermin Sivac (Zenica). Žuti kartoni: Poturalić, Kostić (Tuzla City), Šabandžović (Željezničar).



Tuzla City: Fejzić, Efendić, Kostić, Mitrović, Stojčev, Šarčević, Zilkić, Kojić, Stjepanović, Šećerović, Nukić.



Željezničar: Kjosevski, Stevanović, Pavić, Bakrač, Rodin, Čurjurić, Blagojević, Šabandžović, Zajmović, Veselinović, Krpić.







(SCsport)