Sa dvije vezane pobjede tuzlanka Sloboda trenutno je na 5. mjestu prvenstvene tablice. Nakon slabog starta i promjena trenera, atmosfera na Tušnju je od depresivne podignuta do pomalo euforične.

Foto: FENA

Za taj preokret navijači obasipaju pohvalama šefa stručnog štaba Zlatana Nalića, koji je igrače „nabrijao“ motivima i samopouzdanjem, ali mladi stručnjak, s dobrom evropskom nogometnom školom, vrlo dobro zna da je od pakla do raja mali korak.



- Bodovi su sve, kad pobjeđuješ odmah si i igrao odlično. Bez bodova možeš imati vrhunsku harmoniju i perfektan rad, sve ti džaba, jer bez bodova ti niko ne vjeruje. To je isto kao s novcem. Ako ga imaš, svima su oči širom otvorene kada te slušaju, makar ti bio i lud, dok pametne ljude bez novca niko ne uzima zaozbiljno – kaže Nalić u razgovoru za Fenu.



Sve se promijenilo nakon pobjede protiv Tuzla Cityja, a potvrđeno je pobjedom protiv Krupe, ekipe s kojom Sloboda ima negativnu bilancu, čak i kada se govori o duelima na Tušnju.



Protiv Krupe nam je bila najbitnija i najdraža pobjeda bez dileme, smatra Slobodin strateg.



- Kao što sam i pretpostavljao Krupa je bila najteži protivnik! Zašto? Jer smo se vratili u stvarnost u tip utakmice od koje živiš. U odnosu na prethodne dvije utakmice igrali smo po imenu s manje atraktivnim timom za publiku, a vjerujte mi na riječ, boljim od Sarajeva i Tuzla Cityja. Nestale su dodatne ekonomske stimulacije, smanjen je medijski interes, bez TV prijenosa, dnevni termin odigravanja, manje publike, a naša ekipa istrošena od dvije „atraktivne”utakmice, koje su igrane po 100 minuta i igračem manje. To je bio samo dio otežavajućih okolnosti koje su nas čekale u ovoj utakmici, a koju smo uspješno apsolvirali - analizira trener premijerligaša s Tušnja.



Ipak, slaže se da su tri posljednje njegove utakmice po mnogo čemu bile slične. Pa i po tome da je Sloboda utakmicu završila s 10 igrača.



- U sve tri utakmice imali smo isključenje koje je dodatno probudilo volju da istrajemo i doprinijelo je još većoj podršci publike. Treba reći da smo iz dana u dan sve bolja ekipe. Spremniji smo, odlučniji, taktički i nogometno moćniji i imamo sve bolje samopouzdanje. U protekle dvije utakmice nismo primili gol i to je preduslov za dobre rezultate - napominje.



Naredni ispit je gostovanje u Širokom Brijegu. Domaćin je lider prvenstva, uz sve i najefikasnija ekipa s 10 golova i s najmanje primljenih, samo dva.



Bit će to Nalićevo prvo iskušenje na gostovanju, a Tuzlaci su u prošlosti rijetko odlazili sretni s Pecare.



- Ne smijemo se zanositi, ne treba nas pretjerano tapšati po ramenu, jer nismo toliko dobri kao što mislite kada pobijedimo Krupu, niti smo toliko loši kada od Sarajeva s devet igrača izgubimo na njihov jedini prelaz na našu polovinu terena. Čeka nas jako puno posla na fizičkoj i taktičkoj obuci - kaže trener Slobode.



Široki je jaka ekipa, a „crveno-crni“ će nastupiti bez „pocrvenjelih“ Antonija Vidovića, trenutno prvog strijelca, i Adisa Hadžanovića.



Dobra je vijest što su kazne „odslužili“ kapiten Perica Ivetić i stoper Nikola Vasiljević. Ko će biti starter na Pecari ne zna ni Nalić, koji ponavlja da u rosteru uvijek ima 30 igrača, a igrat će najspremniji.



- Moramo popraviti koncentraciju u igri i smanjiti broj kartona i isključenja. Želim da moja ekipa uspostavi kontinuitet, a samim tim naviku da pobjeđuje, zato što nam je tada lijepo i zato što je to najljepši osjećaj na svijetu, a ne zato što moramo. Niko nikoga nije uspio pobijediti zato što mora, nego zato što više želi. Tako će biti i protiv Širokog. Da bismo uspjeli potrebni su nam bodovi i to je jedini prioritet u našim utakmicama za sada - zaključio je Nalić u razgovoru za Fenu.



Utakmica Široki Brijeg - Sloboda igra se u ponedjeljak od 20 sati.





(FENA)