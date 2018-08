Željezničar i Sarajevo remizirali su u 116. vječitom derbiju. Trener Sarajeva Musemića zadovoljan je bodom, ali žali zbog propuptene prilike za pobjedom.

Husref Musemić / 24sata.info

“Kao što sam rekao, imali smo sve uslove za igru i šta možemo ponuditi drugo, puno golova, preokreta. Da smo dali gol kod 1:2, vjerovatno bi dobila, ali nismo imali sreće. Pokušat ćemo i naredni meč igrati ovako. Svi su me napadali da se vadim na loš teren, ali ni vi ne idete do Zagreba makadamom, čim imamo dobar teren, igramo dobro”, rekao je Musemić.



Trener Sarajeva žali zbog pobjede.



“Rahmanović je odigrao sjajnu utakmicu i on je tražio izmjenu. Imamo za čime da žalimo, ali to je sport, negdje će nam se vratiti”, rekao je Musemić.





(SCsport)