Sjajan derbi na Grbavici. Četiri postignuta gola, mnoštvo prilika… Na kraju zaslužena podjela bodova – 2:2.

Foto: FENA

Prvo poluvrijeme ponudilo je sjajan fudbal i čak tri pogotka. Poveli su gosti u 15. minuti preko Tatara. Domaće primljeni gol nije pokolebao pa su se vratili samo šest minuta poslije, gol je postigao Zajmović.



Postignuti pogodak dao je krila domaćim igračima koji su krenuli i po drugi pogodak. Gol su i postigli u 32. minuti preko Krpića, ali je on opravdano poništen zbog ofsajd pozicije.



Bordo tim je ponovo poveo u 39. minuti. Akcija je krenula po desnoj strani, a nakon velike gužve Rahmanović je postigao pogodak pogodivši desni ugao Željinog gola.



Nastavak je donio nova uzbuđenja. Domaćin je krenuo silovito, a odmah na početku drugog dijela poništen je još jedan gol Željezničaru zbog prekršaja nad golmanom Kovačevićem.



U 58. minuti Stanojević je oprobao udarac s tridesetak metara, ali je sreća bila saveznik Željezničara, s obzirom da se zatresla prečka. U nastavku akcije Ahmetović je glavom šutirao pored gola.



Već u narednom napadu Kjosevski je spasio Željezničar, nakon što je sjajno odbranio udarac Ahmetovića.



Imao je Željezničar priliku u 63. minuti, ali je Krpić šutirao pored gola. Upravo tada je južna tribina stadiona Grbavica “eksplodirala”, a Manijaci su napravili veliku bakljadu zbog čega je glavni sudija Kaljanac morao prekinuti meč na nekoliko minuta.



Nakon što se dim razišao, Željezničar je stigao do poravnanja. Igrala se 73. minuta, Blagojević je ubacio sa desne strane, a Zajmović udarcem glavom lobovao Kovačevića. Bila je to slaba reakcija mladog golmana Sarajeva.



U jeku napada Željezničara, Sarajevo je moglo doći ponovo do vodstva u 86. minuti. Nakon jednog kornera sa desne strane Adukor je promašio stopostotnu priliku.





Željezničar – Sarajevo 2:2 (Zajmović 21’ 73'/Tatar 15’, Rahmanović 39’)



Stadion Grbavica: Gledalaca: 10.000. Sudija: Haris Kaljanac. Žuti kartoni: Pavić, Čurjurić, Vranješ (Željezničar), Adukor, Rahmanović, Stanojević, Pidro, Mujakić (Sarajevo).



ŽELJEZNIČAR: Kjosevski, Rodin, Stevanović, Pavić, Čurjurić (79. Arežina), Blagojević, Bogićević, Hajdarević (46. Vranješ), Zajmović, Jazvić (67. Veselinović), Krpić.



SARAJEVO: Kovačević, Dupovac, Pidro, Hebibović, Stanojević, Adukor, Rahmanović (71. Crepulja), Tatar (57. Halilović), Velkoski, Ahmetović.





(SCsport)