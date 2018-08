Tačno koliko traje jedno poluvrijeme nogometne utakmice danas je trajao i monolog Bake Sliškovića pred novinarima iz Mostara i Bugarske.

Foto: 24sata.info

Baka se vratio na klupu plemića, prije nego je iko mogao pretpostaviti, a u međuvremenu je tim osjetno nazadovao, izgubio volju i samopouzdanje, kondicionog trenera s kojim se Baka savršeno razumio, što je rezultiralo lošim rezultatima. Igra, rekao je danas, na utakmicama na Grbavici i Zenici nije bila ni onoliko loša kako su predstavili mediji.



- Željo nam došao tri puta do gola, a matirali nas dva put'. Nije to bilo onako kako su pisali. U Zenici se vidjela volja igrača Čelika i istovremeno neko zasićenje ili anemija kod Zrinjskog, opisao je Slišković.



Ukupno četiri sata trajao je razgovor sa prvim čovjekom kluba Dankom Šulentom.



- Meni je suđeno da na klupu dolazim u nezahvalnim momentima. Igrače sam jučer naružio i rekao im da su odgovorni za gubitak posla mog prijatelja i prethodnika Ante Miše. Previše volim ovaj klub da bi ga odbio u ovako teškom trenutku. Odlučio sam pokušati tokom predstojećih mjesec dana probuditi tim i vratiti ga pobjedama, a ukoliko ne uspijem, sam ću se povući. Niko me neće morati tjerati, rekao je.



Od utakmice s Ludogorecom ima velika očekivanja.



- Jasno je da će biti preteško, ali nije nemoguće da ostvarimo podvig. To bi bio sjajan rezultat. Pripremio sam neka iznenađenja, nemojte se iznenaditi ako vidite neka imena u timu koja danas ne očekujete. O načinu na koji ćemo zaigrati ne bih. Ne bi bilo ni uredu. Žao mi je što na ovako lijepom stadionu i u našem gradu ne možemo igrati, dodao je Slišković.



Odgovarajući na pitanja bugarskih novinara, rekao je da su BiH igra bolji nogomet nego što to misle ljudi u Evropi, te da je naš rejting bespotrebno loš.



- Svi veći klubovi će radije za trenera uzeti nekog iz Brazila nego Blaža Sliškovića. Svi će radije angažovati igrača iz trećeg danskog ranga, nego Miloša Filipovića. To nije uredu, nastojimo to otkloniti, rekao je.



(24saa.info)