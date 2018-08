Šefovi stručnih štabova fudbalskih klubova Sarajevo i Željezničar zadovoljni su jer za 116. prvenstveni vječiti bh. derbi između ova dva gradska rivala imaju kvalitetne uslove za igru i nadaju se golovima.

Foto: AA

Šef stručnog štaba FK Sarajevo Husref Musemić izjavio je danas na zajedničkoj konferenciji za novinare da će sigurno imati kvalitetne uslove za igru.



"Pitanje je šta možemo da ponudimo onima koji budu na stadionu i onima koji budu gledali utakmicu. Kod nas Šišić je povrijeđen i jedini neće nam biti na raspolaganju ", rekao je Musemić.



Igrači su, kako je kazao, svjesni da je ovo velika utakmica kako za njih tako i za klub i navijače.



"Pokušat ćemo da odigramo što je moguće bolje", poručio je Musemić. Prema njegovim riječima, treba se znati nositi sa pritiskom:



"Radi se o tome da ne izgore u toj želji. Ipak je ovo u osnovi igra. To podrazumijeva duele i trčanje".



Mladi fudbaler Sarajeva Nihad Mujakić poručio je da sutra pobjeđuje onaj koji više želi.



"Željezničar je u boljoj formi rezultata od nas ali to ne mora ništa da znači sutra. Kod nas u svlačionici vlada dobra atmosfera. Sutra pobjeđuje onaj koji više želi to. Nadam se da ćemo mi biti ti koji više žele", rekao je Mujakić.



Šef stručnog štaba Željezničara Milomir Odović izrazio je zadovoljstvo što će ugostiti FK Sarajevo.



"Drago mi je da smo s njima zajedno dio ovog derbija. Odigrat ćemo u dobrom ambijentu. Polako podižemo formu. Ima tu još mnogo svari koje treba uraditi. Mnogo je odigranih utakmica, putovanja. Dobili smo dvije utakmice i to je dobro za nas. Raspoloženje u ekipi je dobro, ali ima poprilično umornih igrača pa ćemo vidjeti... Ima veliki broj igrača na koje se možemo osloniti", rekao je Odović.



Ako je neko posebno umoran, izjavio je, pokušat će ga odmoriti.



"Protiv Sarajeva će trebati i trčati i pokazati mirnu glavu. Radujem se što će biti dobar ambijent i mnogo publike, da odigramo dobru utakmicu. I nadam se da će biti golova", pojasnio je Odović.



Kapiten Željezničara Vedran Kjosevski kazao je da su imali veoma turbulentan početak sezone ali da im posljednje dvije utakmice daju dodatno samopouzdanje.



"Sutra nas očekuje teška i zahtjevna utakmica. Nadam se da ćemo sutra pokazati da smo kvalitetna ekipa. Očekujem dobru utakmicu, mnogo naših navijača, te da ćemo na kraju slaviti", poručio je Kjosevski.



Govorio je i o značenju derbija kazavši da kad odrastate u ovom gradu znate šta znači derbi.



"Nadam se da ćemo pružiti kvalitetnu utakmicu. Nadam se da ćemo pokazati da vrijedimo", dodao je Kjosevski.



Utakmica petog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine između fudbalera Željezničara i Sarajeva igrat se sutra, 15. avgusta, od 20.15 sati na stadionu ”Grbavica”. Poslije četiri kola Željezničar je lider na tabeli sa devet bodova, dva više od trećeplasiranog Sarajeva.





(AA)