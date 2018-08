Nogometaši tuzlanske Slobode u domaćim utakmicama još nisu osvojili nijedan bod, dok su s gostovanja donijeli četiri.

Foto: FENA

Istina, sinoć su u susretu sa Tuzla Cityjem na svom Tušnju formalno bili gosti. Publika je u potpunosti bila na njihovoj strani stvorivši domaći ambijent. Mada igra u „gradskom derbiju“ nije bila na posebnom nivou, publika je, zbog pobjede, igrače Slobode ispratila aplauzom.



- To mi je jako važno. Jer ja sam sretan samo kad su navijači sretni. A sinoć su bili – kaže u razgovoru za Fenu Zlatan Nalić, koji je, nakon poraza od Sarajeva, došao do prve pobjede.



Dan poslije, nije igračima dao slobodan dan, nego su jutros u 9.30 bili na Tušnju.



- Bio je to trening oporavka. Igrači od četvrtka nisu imali slobodan dan. Jutros su radili u dvije grupe po 45 minuta, a igrači koji nisu bili u rosteru, radili su duže od sat vremena – objasnio je trener Tuzlaka.



Kaže da su protiv Tuzla Cityja naplatili ono što nisu protiv Sarajeva. Obje su utakmice bile veoma slične i u svakoj je Sloboda kraj susreta dočekala s igračem manje.



Protiv Sarajeva direktni crveni karton dobio je Nikola Vasiljević, sinoć je zbog dva žuta kartona „pocrvenio“ kapiten Perica Ivetić. Neće ih biti u sastavu protiv Krupe.



- Ta mi je utakmica možda bitnija od prethodne dvije i zbog nje dižem crvenu zastavu upozorenja. Samo pobjedom će bodovi protiv Tuzla Cityja dobiti na važnosti. Vasiljevića i Ivetića neće biti u početnom sastavu, ali moram reći da moja startna postava ima 30 igrača. Ko će početi, a ko završiti utakmicu, ne znam ni ja unaprijed. Svi su igrači u kominaciji – kaže Nalić.



Objasnio je sinoćnju izjavu o „dvije ekstremne sedmice treniranja“, zbog čega je igrače nazvao ratnicima i junacima.



- Igrači su od mog dolaska ekstremno dobro, disciplinovano i pošteno radili s namjerom da promijene situaciju i da opovrgnu kritike. Dugo nisam bio u ekipi s takvim stepenom odlučnosti da uspiju i zbog toga sam impresioniran. Na treninzima po 15 puta aplaudiraju suigračima na dobrim potezima. Veoma su motivirani i borbeni, čak i kada ostanu s igračem manje. Kvalitet je nešto drugo i on dolazi dobrim radom – zaključio je šef struke Slobode, Zlatan Nalić.



Sloboda i Krupa igraju u srijedu od 17.30 sati, a Tuzlaci su od NS BiH zatražili saglasnost da ponovo igraju u noćnom terminu.





(FENA)