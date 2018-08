Novi šef stručnog štaba Slobode Zlatan Nalić, nakon popodnevnog treninga, odvest će svoje igrače u karantin.

Zlatan Nalić / 24sata.info

Uoči gradskog derbija s Tuzla Cityjem želi s nogometašima provesti što više vremena. Kaže da se to pokazalo dobrim potezom i uoči susreta sa Sarajevom, jer su se međusobno bolje upoznali, a igrači su zadovoljni što su se međusobno družili, zabavljali i opustili.



- Mala izolacija će dobro doći da se skoncentrišemo na sutrašnji derbi. Dobro je da pričamo i razmijenimo neka iskustva, a meni je korisno da svakom igraču, a i ekipi općenito, dam neke posebne inpute bitne za igru i utakmicu – rekao je Nalić za Fenu.



Na današnju izjavu trenera Tuzla Cityja, Slobodana Starčevića, da njegova ekipa nije opterećena „moranjem“ dok Sloboda jeste, strateg „crveno-crnih“ je uzvratio: "Mislim da nisu iskreni. Normalno je da za svaku utakmicu postoji „moranje“, u svakom takmičenju. U svim kolima do kraja prvenstva mi ćemo ići na tri boda i to je tako. Druga je stvar hoćemo li uspjeti".



Nakon utakmice sa Sarajevom, intenzivno se radilo na jačanju fizičke spreme, ali i na poboljšanju funkcija napada i odbrane.



- Ima napretka i to me raduje. Sarajevo se na Tušnju branilo 75 posto vremena, a to je ekipa koja je desetinama miliona skuplja od naše. Tom standardu trebamo težiti i ubuduće. Samo s još većom željom, voljom i „fizikom“ – naglašava novi strateg Tuzlaka.



Njegov tim sutra ne može računati na Nikolu Vasiljevića, zbog isključenja protiv Sarajeva.



- Na toj poziciji igrat će Salihović ili Adžem, a konačno ću se odlučiti pred samu utakmicu - dodao je.



Na prve tri utakmice prvenstva Sloboda nije dobro izgledala u napadu. Gotovo na prste jedne ruke mogu se nabrojati šanse za gol protiv Zrinjskog, Zvijezde 09 i Sarajeva.



Nalić nije ekipu vodio protiv Mostaraca i ekipe iz Stanišića, ali je pratio nastupe.



- S probe u Engleskoj vratio se Edis Smajić i dobro je radio na treninzima. Veoma je motiviran i moguće je da će on sutra biti više orijentiran ka napadu. Moram reći da Sloboda ima radne igrače, ali nedostaje nam završnica. U defanzivi dobro djelujemo, ali ne i kada govorimo o golgeterima. Treba nam još nekoliko sedmica rada da popravimo igru u tom segmentu. Ali, igrače najprije moramo nabiti snagom. Mene zanimaju samo tri boda, a u hodu ćemo ispravljati ono što nam sada nedostaje – zaključio je Nalić.



Utakmica Tuzla City – Sloboda igra se na Tušnju sutra od 20.45 sati. Ulaz je besplatan.





(FENA)