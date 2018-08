Prvi put u povijesti, Tuzla City i Sloboda igraju „gradski derbi“ u Premijer ligi. Veliko je interesovanje ljubitelja nogometa za taj subotnji duel.

Šef stručnog štaba Tuzla Cityja Slobodan Starčević rekao je danas na konferenciji za novinare da je duel bitan za oba tima, ali još više za samu Tuzlu s obzirom na to da se malo gradova u BiH može pohvaliti gradskim derbijem.



- Ne možemo previše biti zadovoljni bodovnim saldom, pogotovo Sloboda. Smatram da će utakmica biti kvalitetna, posebno što se igra noćna tako da će uslovi za igru biti dobri. Protiv jedne kvalitetne ekipe kao što je Sloboda nismo opterećeni „moranjem“, dok oni jesu. U rosteru imam 25 igrača, svi su na zavidnom nivou forme i neće biti problem kroz trening odrediti kipu koja će igrom u punom kapacitetu osigurati povoljan rezultat – rekao je Starčević.



Podsjetio je da su od ranije povrijeđeni Milaković, Nurković, a sada i Hasanović, ali da to neće poremetiti planove ekipe za duel na Tušnju, gdje je večeras od 19.00 sati planiran posljednji trening Tuzla Cityja.



Kada je riječ o učinku u prva tri kola prvenstva ekipe iz Simin Hana, šef struke „plavih“ kaže da je zadovoljan s obzirom na ulogu debitanta u ligi.



- Kada analiziramo učinak, onda možemo biti zadovoljni igrom odbrane i veznog reda, ali ne i realizacijom napadača. Na nekim utakmicama, kao protiv Širokog, propustili smo veliki broj šansi i moramo raditi da to popravimo – naglasio je Starčević.



Prvi put u Premijer ligi protiv svog bivšeg kluba igrat će branič Samir Efendić.



Naglasio je da svi igrači jedva čekaju sutrašnju utakmicu, a osobno ga raduje da će protiv svog bivšeg kluba igrati na Tušnju.



- Prošle godine prošli smo kroz težak period i svaka naša utakmica sada je kao finale. Mislim da su i igrači toga svjesni, mada nam je utakmica sa Slobodom kao svaka druga. Imamo računicu i potrudit ćemo se da zadatak odradimo maksimalno dobro i osvojimo bodove. Drago mi je što nemamo mnogo povrijeđenih igrača – zaključio je Efendić.



Utakmica Tuzla City – Sloboda igra se na Tušnju sutra od 20.45 sati.





