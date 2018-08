NK Široki Brijeg, "Plavo-bijeli" su vodeća momčad na tablici, Čelik su u zadnjem kolu "razbili" s čak 6:0, ali sve to kod trenera Borisa Pavića nije izazvalo euforiju.

Foto: 24sata.info

Istina, razloga za zadovoljstvo svakako ima, no kada je riječ o predstojećoj nedjeljnoj utakmici s tradicionalno neugodnim Radnikom, Pavić je mišljenja da je pred Širokim Brijegom najteža utakmica do sada i da će trebati uložiti maksimum energije na terenu, kao i da će biti potrebna velika navijačka potpora s tribina da bi se došlo do pobjede. Jer…



- Tek bi s tri nova boda u nedjelju protiv Radnika bio uspješno zaokružen jedan ciklus. Odnosno, mogli bismo tek onda reći kako smo odradili pravi posao na početku prvenstvene utrke – ističe trener Širokog te dodaje kako naravno žele osvojiti sva tri boda, i to uz dobru igru, koja će zadovoljiti njihove vjerne navijače.



- Radnik je momčad s nizom kvalitetnih pojedinaca. 'Pila naopako' su neke njihove najave da su slabiji nego prošle godine; osjetili su to već na svojoj koži ove sezone Sarajevo, Tuzla City i Krupa. Morat ćemo u nedjelju na Pecari posebice pripaziti na protuudare i prekide, a trebat će nam i puno strpljenja, uz smanjenje broja tehničkih pogrešaka na minimum. Ne bih nikako volio da pokvarimo dobar dojam s početka prvenstva, favoriti smo protiv svih momčadi na Pecari pa tako i protiv Radnika, u dobrom smo raspoloženju i, rekao bih, jedva čekamo početak utakmice - ističe Pavić.



Tko će zamijeniti teže ozlijeđenog Tomislava Turčina, koji je bio ponajbolji pojedinac „Plavo-bijelih“ u prvim utakmicama i pokazao se kao pravo pojačanje, Pavić nije želio otkrivati, s obzirom da momčad do utakmice ima još dva treninga. U svakom slučaju, zaključio je, prilika je sada to nekim drugim igračima, koji su do sada bili u drugom planu, da potvrde svoju kvalitetu i pokažu navijačima zašto su pristigli na Pecaru.





(FENA)