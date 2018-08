Ekipa Širokog Brijega potpuno je deklasirala Čelik u susretu 3. kola Premijer lige BiH.

Foto: SCsport

Hercegovački tim do vrha je napunio mrežu Zeničana, koje očito i ove sezone očekuje grčevita borba za opstanak ukoliko nešto dramatično ne promijene u vlastitoj igri.



Nakon agresivnog otvaranja utakmice, domaći su poveli već u 12. minuti, nakon što je Čabraja majstorski lobovao vratara Dujkovića.



Uslijedilo je još nekoliko sjajnih šansi za Široki, da bi prednost udvostručio Bagarić pogotkom glavom u 32. minuti.



Samo tri minute kasnije – 3:0. Bila je to dobra akcija domaćih, koju je na koncu materijalizirao Luka Begonja.



U drugom poluvremenu ništa se puno nije promijenilo na terenu. Široki je nastavio dominirati, da bi u 68. minuti, nakon izuzetnog proigravanja Bagarića petom, Barišić poentirao za 4:0.



Tek u šposljednjih 15-tak minuta gosti su se trgnuli, napravili par šansi, ali opet je Široki tresao mrežu. Strijelac u 82. minuti bio je Jurić.



Šesti gol domaćih postignut je u 87. minuti, bilo je to djelo dvostrukog strijelca Bagarića.



(SCsport)