Podjela bodova vjerovatno je najpravedniji ishod utakmice u Gabeli. Istina je da su domaći imali više šansi, ali gosti su dva puta vodili.

Foto: Facebook

Kako već sugeriše broj postignutih golova, bila je to zanimljiva utakmica, pooptovo u prvom poluvremenu.



Iako su domaći djelovali konretnije u uvodnim minutama, povela je Zvijezda 09 i to iz prvog šuta u okvir gola, u 19. minuti mrežu je zatresao Asentić. Samo minut kasnije, GOŠK je izjednačio, nakon sjajne akcije Ramića koji je predriblao i golmana te pogodio gol.



Gosti su ponovo poveli u 38. minuti preko Osmanagić, ali ponovo se odigrao sličan scenarij – GOŠK je izjednačio za šest minuta za 2:2 na poluvremenu. Najviši u skoku bio je Raguž nakon centaršuta Kulovića.



U drugom dijelu nešto agresivnije djelovali su Gabeljani, ali tempo meča je znatno opao. Rezultat se nije mijenjao do kraja, ostalo je 2:2.



(SCsport)