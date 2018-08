Željezničar će u okviru 3. kola BH Telecom Premijer lige BiH dočekati ekipu Zrinjskog, a trener "plavih" Milomir Odović naglašava da je Želji potrebna pobjeda i da će pokušati na najbolji način odgovoriti Zrinjskom.

Foto: FK Željezničar

- Oni su jaka ekipa, prvaci su. Iako je bilo izmjena, imaju tendenciju da igraju, pokušaćemo da u sutrašnjoj utakmici, a imajući u vidu neke loše stvari koje smo napravili protiv Apollona, da to popravimo i na najbolji način odgovorimo Zrinjskom. Sutra nam je potrebna dobra igra i dobar rezultat, a to je pobjeda - rekao je Odović na pres-konferenciji.



Napominje da Željezničar igra derbi na Grbavici poslije dvije teške utakmice u Evropi i one u Zenici.



-Ja sam dva-tri dana s njima na terenu, još se upoznajemo i mislim da su poprilično dobro odgovorili na moje zahtjeve iako je bilo puno problema. Na momente je bilo pristojno, ali protiv onakve ekipe se može uočiti mnogo stvari koje moramo popravljati i sigurno je da će i protiv Zrinjskog to trebati - istakao je Odović.



Fudbaler Stojan Vranješ dodaje kako Željezničar igra pred svojom publikom te da su favoriti.







-Moramo popraviti individualne greške i da poslije nekoliko negativnih rezultata vratimo taj pobjednički mentalitet. Naravno da ima neka doza umora ako uzmemo u obzir da igramo svaka tri dana. Mislim da imamo širok spisak igrača da može odgovoriti na sve zahtjeve. Pred našom publikom ne smije biti umora, moramo imati veći motiv od njih - rekao je Vranješ.



Utakmica se igra sutra u 21 sat.





(FENA)