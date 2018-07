Trener Fudbalskog kluba Željezničar Slobodan Krčamervić podnio je ostavku na tu dužnost nakon dva odigrana kola u Premijer ligi.

Arhiv / 24sata.info

Odlukom uprave kluba za novog trenera imenovan je Milomir Odović, koji će sutra putovati s ekipom na Kipar, gdje će Željezničar u četvratk igrati revanš utakmicu 2. pretkola Evropske lige protiv Apollona.



Srbijanski stručnjak povukao se nakon nepuna dva mjeseca rada i samo pet odigranih zvaničnih utakmica u kojim je Željezničar za to vrijeme zabilježio tri pobjede i dva poraza.



Na vanrednoj pres-konferenciji danas u Sarajevu Krčmarević je svoj odlazak obrazložio zadnjim porazima Željezničara od Apollona i Čelika.



- Mislim da neko treba da preuzme odgovornost za poraze, a to je uvijek trener. U velikom raskoraku su se našle naše želje i ambicije i ono što posjedujemo, i to opet prepisujem sebi. Možda neke stvari nismo odradili na najbolji način, a tu prije svega mislim na prelazni rok. Mislim da smo se trebali pojačati još više - kazao je Krčmarević.



On je negirao da je nakon sinoćnjeg poraza u Zenici došlo do sukoba s igračima.



- Od pojedinih sam osjetio negativnosti, ali nije bilo nikakvih sukoba, nije bilo obračuna ni u svlačionici. S igračima sam imao dobar odnos, možda nismo mogli ispratiti jedni druge na najbolji način. Proveo sam lijepo vrijeme s njima, ali sigurno da Željo treba da bude još jači – naglasio je Krčmarević.

(FENA)