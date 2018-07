Nakon derbija na Bilinom polju, treneri Čelika Adnan Ornek i Željezničara Slobodan Krčmarević nisu imali dilemu da je domaćin zasluženo pobijedio i osvojio prva tri boda.

Slobodan Krčmarević / 24sata.info

- Čelik je zasluženo pobijedio. Možda je bilo više želje, ali mislim da mi nismo imali pravi pristup - kazao je trener gostiju Krčmarević.



On je dodao kako su bili prinuđeni uraditi neke izmjene, ali to nije opravdanje za poraz, jer nisu ništa uradili prema naprijed.



- I ovakvi kakvi smo, nismo smjeli izgubiti ovu utakmicu - istakao je Krčmarević.



Domaći trener, koji nije sjedio na klupi, kazao je kako su bili svjesni da će gosti doći umorni nakon evropskih utakmica.



- Dobro smo ih izanalizirali, a igrači su ispoštovali dogovor. Došli smo do dobrog rezultata - kazao je Ornek, koji je dodao i kako je bio evidentan pomak u igri, jer su pred utakmicu isticali da bi mogli imati problema nakon prekida.



Ornek je najavio da će, čim se deblokira klupski račun nakon potpisa reprograma poreskog duga, angažirati četiri strana igrača.



- Time ćemo riješiti mnoge naše probleme - najavio je Ornek, koji je večeras u pravo vrijeme izvršio potrebne izmjene i pokrenuo tim.





(FENA)