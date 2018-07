Ekipa Sarajeva je u utakmici drugog kola BHT Premijer lige BiH na svom stadionu rutinski slavila protiv Mladosti iz Doboja kod Kaknja rezultatom 4:0.

Foto: FENA

Od samog početka se u ovoj utakmici znalo ko je “gazda” na terenu. Sarajevo je prijetilo, Mladost se branila, a dvije lijepe prilike je propustio Kenan Handžić.



Golman Mladosti Emil Velić definitivno nije imao svoj dan. Pravio je mnogo grešaka, a nakon jedne je došao i pogodak Bordo tima. Ševkija Resić je šutirao iz slobodnog udarca, Velić odbio loptu koja dolazi do Benjamina Tatara, a njegov šut prolazi kroz ruke Velića za 1:0.



Ofanzivni veznjak Sarajeva je definitivno imao debi iz snova. On udvostručava vodstvo Bordo tima u 38. minuti. Mustafić je šutirao, Velić odbio loptu do Resića koji asistira za sjajnog Tatara i to je 2:0.



U drugom poluvremenu se gostujuća ekipa malo probudila, pokušavali su Mujagić i Mišić, ali nisu bili precizni, te je sve prošlo bez problema za Pavlovića.



Nije Sarajevo previše napadalo u drugom poluvremenu, bilo je to nešto slabije nego u prvom. Ipak, Bordo tim dolazi do još dva pogotka. Prvo je strijelac bio sjajni mladi Ševkija Resić u 78. minuti. Handžić je lijepo probio po lijevoj strani, ubacio u šesnaesterac gostiju, gdje se nalazi Resić koji rutinski posprema loptu iza leđa Velića.



Asistent kod trećeg pogotka stavlja tačku na ovu utakmicu pogotkom u 90. minuti susreta za visokih 4:0.





(SCsport)