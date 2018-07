Nakon poraza u 1. kolu u Krupi na Vrbasu, nogometaši Čelika u nedjelju u 20.30 sati na Bilinom polju dočekuju velikog rivala sarajevskog Željezničara, protiv kojeg će pokušati osvojiti prve ovosezonske bodove.

Foto: FENA

Trener Adnan Ornek, koji je s kapitenom Fenanom Salčinovićem danas izašao pred novinare i govorio o šansama svoje ekipe, požalio se na težak raspored na startu.



- Mi se sastajemo sa svim učesnicima prošlosezonske Lige za prvaka, a to nam ne ide na ruku, jer smo još ekipa u stvaranju. Činjenica da igramo na domaćem terenu svakako je prednost za nas. Drago mi je što igramo pred našim navijačima te, mada još nismo kompletirali ekipu, mislim da smo dovoljno dobri da se suprotstavimo Želji. Naša je prednost što je Željezničar sinoć igrao i jako tešku evropsku utakmicu - kazao je Ornek.



Mladi stoper Vedran Vrhovac je, kaže Ornek, napokon registriran te bi i on mogao dobiti šansu u ovom meču. Pogotovo što su u prvom meču iskazali neke slabosti u odbrani.



-Istina je da smo imali problem u odbrani, pogotovo nakon prekida, ali ćemo ih pokušati riješiti za ovu utakmicu - kazao je Ornek, koji je najavio kako će biti promjena u timu u odnosu na susret protiv Krupe.



Kapiten Salčinović podvukao je kako će disciplina u igri biti ključna za uspjeh ili neuspjeh Čelika u velikom derbiju, ali i da je optimista.



-Sastaju se dva velika rivala. Veliki derbi u noćnom terminu i mislim da su to uvjeti za koji nikome ne treba dodatni poziv. Nadam se da ćemo obradovati naše navijače i da možemo ostvariti pozitivan rezultat, a to je pobjeda - najavio je Salčinović.



On je goste najavio kao veliki tim, s jako dobrim igračima, koji mogu svakome napraviti problem.



-Koliko znam, Željo nije posebno nadigrao ni GOŠK-a, mada je pobijedio. Ako je GOŠK mogao biti ravnopravan protivnik, zašto to mi ne bi mogli biti - poručio je Salčinović.





(fena)