Branilac titule u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, mostarski Zrinjski, uspješno je krenuo u novu sezonu pobjedom protiv Slobode rezultatom 1:0 u gostima.

Foto: Klix.ba

Posljednji današnji meč prvog kola Premijer lige BiH nije ponudio senzacionalan fudbal, ali su gledaoci imali priliku da vide jedan gol i po nekoliko prilika na obje strane.



Sloboda je veoma loše počela meč. Izabranici Milenka Bošnjakovića su se povukli i šanse tražili iz kontri. Prvi prijeti Ognjen Todorović, čiji šut zaustavlja Vukliš.



Tačno pola sata trebalo je Plemićima da postignu gol – i to kakav! Miloš Filipović je centrirao, lopta mu je prešla preko noge, ali je od stative i udarca od golmana Vukliša završila preko linije.



Do poluvremena više nije bilo uzbuđenja, a tek sredinom drugog dijela počeli smo gledati nešto bolji fudbal. Tada se i Sloboda malo razigrala.



Ulaskom Omara Pršeša domaći su zaigrali bolje, pa tako u 60. minuti bilježe dva šuta u okvir gola, prva na utakmici. Najbolju priliku Tuzlaci su imali u 74. minuti kada je Jakovljević glavom u posljednjoj sekundi spriječio mat poziciju.



Na drugoj strani samo minut kasnije Filipović iz voleja šutira, ali preko gola. U 79. minuti vidjeli smo gol Nemanje Bilbije koji je poništen zbog ofsajda, iako smo na ponovljenom snimku vidjeli da je napadač Zrinjskog bio u regularnoj situaciji.



Do kraja nije bilo golova, pa tako Plemići na najbolji mogući način započinju treću odbranu titule Prvaka BiH.



Sloboda – Zrinjski 0:1 (Filipović 30’)



Stadion: Tušanj. Gledalaca: 3.000. Sudija: Adis Mulahasanović (Sarajevo) Žuti kartoni: Hadžanović (Sloboda), Čirjak (Zrinjski).



Sloboda: Vukliš, Terzić, Vasiljević, Salihović, Husejinović (od 58’ Pršeš), Baraban, Smajić (od 67’ Vidović), Ivetić, Livančić, Hadžanović, Alispahić.



Zrinjski: Brkić, Galić, Barišić, Čirjak (od 69’ Perišić), Jović (od 66’ Bekić), Pezer, Todorović, Jakovljević, Filipović (od 81’ Bekrić), Kadušić, Bilbija.





(SCsport)