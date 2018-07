Fudbaleri Krupe uspješno su započeli novu sezonu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine domaćom pobjedom protiv Čelika rezultatom 3:1.

Foto: Arhiv

Voljom žrijeba prvo kolo spojilo je Krupu i Čelik, a domaći tim je kao blagi favorit dočekao duel i opravdao tu ulogu pobjedom izborenom dobrom igrom na startu duela.



Krupa je igrala odlično na startu i to su materijalizovali sa dva brza gola. Već u petoj minuti Makitan je doveo domaćina u vodstvo, nakon kornera Milanovića.



Nastavili su domaći dominirati, pa je tako Koljić vrlo brzo pogodio prečku nakon udarca glavom. To je bio u uvod, pošto je inspirisani Koljić pogodio u 20. minuti.



Ipak, 2:0 je stajalo na semaforu nepune tri minute. Igrao se 23. minut kada je Dedić smanjio vodstvo Krupe. Očekivali smo nastavak golijade koju smo vidjeli u prvom dijelu prvog poluvremena, no onda su strijelci ‘zakočili’.



Treba napomenuti da je u nastavku prvog dijela Čelik nešto više prijetio, iako su fudbaleri Krupe imali nešto više posjeda.



Drugo poluvrijeme nije bili no blizu interesantno kao prvo. Bez mnogo uzbuđenja i prilika. Ipak, izdvaja se jedna odlična, ali Šišić je za goste pogodio prečku. I kada se očekivala ofanziva Čelika u namjeri da postignu izjednačujući pogodak, domaći su postigli novi gol i tako riješili pitanje pobjednika, a ponovo je strijelac bio Elvir Koljić.



Do kraja nije bilo uzbuđenja, pa tako Krupa bilježi prva tri boda u novoj sezoni.



Krupa – Čelik 3:1 (Makitan 5’, Koljić 20’, 71’ / Dedić 23’)



Stadion: Krupa (Krupa na Vrbasu). Gledalaca: 500. Sudija: Luka Bilbija (Prijedor). Žuti kartoni: Dedić (Čelik)



Krupa: Marković, Makitan, Koljić, Dujaković, Puzigaća, Marjanović, Nikodijević, Savić, Milanović, Maksimović, Nikolić.



Čelik: Dujković, Bevab, Dedić, Salčinović, Karamatić, Grahovac, Livaja, Jamak, Šišić, Nikolić, Adilović.



Novu sezonu Premijer lige Bosne i Hercegovine fudbaleri Mladosti otvorili su bez golova protiv novajlije Zvijezde 09 u Doboju kod Kaknja.



Igrači Mladosti prvi su rival ikada koji je igrao protiv Zvijezde 09 u najelitnijem rangu bosanskohercegovačkog fudbala, ali ovaj susret neće biti upamćen po golijadi i spektakularnoj igri.



Vrlo toplo vrijeme nije baš išlo u korist igrača, koji danas nisu bili efikasni, ali je bilo nekoliko lijepih akcija i prilika na obje strane.



Ofanzivom su domaći otvorili susret, pa su tako na startu imali dvije vrlo dobre prilike. Prvo je zaprijetio Guzina, a onda i Mujagić, ali se rezultat nije mijenjao.



U nastavku prvog dijela prijetio je Nemanja Anđušić, ali u dva navrata nije uspio da savlada Erića, pa se tako otišlo na odmor.



Drugi dio utakmice šansom otvara Isaković, a nakon njega i još jedna šansa za Mujagića. Ipak, domaći nikako nisu uspjeli da materijalizuju bolju igru u polju.



Fudbaleri Zvijezde 09 su došli po premijerni bod, igrali više povučeno nazad, i uspjeli u svojim namjerama.



Mladost DK – Zvijezda 09 0:0



Stadion: Gradski stadion Doboj Kakanj. Gledalaca: 500. Sudija: Haris Kaljanac (Sarajevo). Žuti kartoni: /



Mladost: Velić, Diallo, Guzina, Anđušić, Delić, Alihodić, Sadiković, Hiroš, Mujagić, Mišić, Isaković.



Zvijezda 09: Erić, Vejnović, Krajišnik, Husić, Huseinbašić, Asentić, Filipović, Osmanagić, Vojinović, Škahić, Babić.





