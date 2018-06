Osmi je dan priprema nogometaša Slobode, a s Tušnja uglavnom dolaze vijesti o odlascima iskusnih igrača, dok o prinovama ima vrlo malo informacija.

Senad Mujkanović / 24sata.info

Predsjednik tuzlanskog premijerligaša Senad Mujkanović nije zabrinut, jer smatra da ne treba žuriti i praviti greške kao u prošloj sezoni.



- Jedna od zamjerki bivšem šefu stručnog štaba bila je angažovanje skupih igrača koji su uglavnom grijali klupu. S obzirom na to da sada svi igrači moraju imati profesionalne ugovore, ne želimo da nam najskuplji nogometaši budu rezerva i da ih treneri ne koriste - kaže Mujkanović u razgovoru za Fenu.



Što se tiče angažovanja pojačanja, predsjednik Slobode kaže da su na početku priprema prihvatili veći broj mladih i igrača iz okruženja radi testiranja.



- Stalno nam se prigovara što angažujemo igrače iz Srbije i, općenito, iz okruženja, a ne koristimo "svoju djecu" i igrače iz okolnih klubova. Sada smo namjerno sedmicu prije počeli s pripremama kako bismo provjerili veći broj igrača iz okolnih klubova i iz Omladinskog pogona. Želimo vidjeti ima li "materijala" za nas, kao i da raščistimo s igračima kojima ističu ugovori - objašnjava predsjednik "crveno-crnih".



Napominje da stručni štab sada ima bolju sliku igračkog kadra, uključujući i nogometaše na probi i uskoro će početi lagano "pakovanje" ekipe.



Mujkanović ističe da struka na Tušnju zahtijeva dosta opreza kod izbora igrača.



- Ne smije se dogoditi da dovedemo igrače koji nisu igrali u klubu iz kojeg dolaze, vuku povredu ili imaju drugih zdravstvenih problema, što nam se događalo. O tome sportski direktor Denis Karić i ja posebno vodimo računa. Igrači koje dovedemo moraju biti prava pojačanja. Ocjenjujemo da smo trenutno deficitarni na 4-5 pozicija, od napadača do veznog reda, stopera i bočnog - kaže Mujkanović.



Minulih dana spominjano je više igrača iz drugih klubova koji bi trebali doći u Slobodu, iz Orašja, Zvijezde (Gradačac), Sloge (Simin Han). Više igrača se vratilo u "maticu", ali Mujkanović ne želi nikoga personalno isticati.



- Sigurno ćemo do drugog dijela priprema imati popunjenu kadrovsku križaljku. Sve radimo zajedno sa stručnim štabom i neka naši navijači ne budu nestrpljivi i brižni. Tražimo najbolja rješenja, posebno vodeći računa o igračima iz našeg omladinskog pogona. Nećemo dozvoliti da zbog grešaka drugih mi vadimo "vrelo kestenje" iz vatre – naglašava predsjednik tuzlanskog premijerligaša.



Smatra da ima dovoljno vremena do početka prvenstva da se kompletira ekipa Slobode koja će ispuniti klupske ciljeve, zaključio je Mujkanović u razgovoru za Fenu.





(FENA)