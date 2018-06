Hrvatski nogometni stručnjak Ante Miše preuzeo je utorak momčad Zrinjskog, dan nakon što je objavljeno da se Blaž Slišković odlučio povući s mjesta trenera prvaka Bosne i Hercegovine.

Foto: FENA

- Iznimno cijenim i počašćen sam da sam dobio priliku voditi instituciju Zrinjskoga. Ja mogu obećati da ću svojim znanjem i energijom pokušati napraviti ono što svi očekuju, a to je obrana naslova prvaka, odlazak do kraja u kupu te iskorak u Europi - kazao je Miše novinarima na njegovoj prvoj konferenciji za novinare po dolasku u Mostaru.



Kao trener Miše je vodio Dugopolje, Mosor, Trogir, Hajduk, Istru i Vitez. Posljednji trenerski angažman bio mu je u stručnom stožeru hrvatske nogometne reprezentacije s kojom je sudjelovao na Europskom prvenstvu 2016. godine.



Izvršni dopredsjednik Zrinjskog Danko Šulenta kazao je kako se Miše dokazao i kao nogometaš i kao trener, a ono što je njegova prednost u odnosu na neke druge kandidata koje je Zrinjski razmatrao kao moguće Sliškovićeve nasljednike, je njegovo poznavanje prilika u Premijer ligi BiH s obzirom da je u dva navrata između 2013. i 2015. bio trener NK Vitez.



Miše je zahvalio Sliškoviću što mu je, kako je rekao, u naslijeđe ostavio odličnu momčad, posloženu po svim linijama.



- Čuo sam se s Bakom (op.a. Blažom Sliškovićem), razgovarali smo, uputio me je u momčad, tako da sam dobro upoznat o svemu - dodao je Miše.



Komentiraju stil igre koji preferira, Miše je kazao kako se i kao igrač i kako trener isprofilirao u Hajduku, koji gaji napadački stil igre.



- To, naravno, znači ofenzivni nogomet, napadački nogomet s defanzivnim zadacima svih igrača, kako srednjeg reda, tako i napadača - kazao je Miše.



Govoreći o ambicijama Zrinjskog u novoj sezoni, Šulenta je kazao kako kao i prethodnih godina od svojih igrača i novog trenera očekuje najviše domete.



- Ja ću biti iskren, s obzirom da smo prvi put ove godine nositelji, očekujem da HŠK Zrinjski napravi iskorak i prvi put prođe u drugo pretkolo Lige prvaka. To je minimalni cilj koji se tiče Europe, iako kažem da je to minimalni cilj bit će vrlo teško, jer ne znam kad ćemo opet biti u sličnoj prilici - poručio je Šulenta.



Kada su u pitanju mogući protivnici Zrinjskog u prvom pretkolu Lige prvaka , Miše i Šulenta složili su se kako bi bilo dobro izbjeći prvake Slovenije, Slovačke i Makedonije, dok su svi ostali protivnici prihvatljivi.



- Što se tiče ostalih protivnika, jedino nam mogu biti problem veze i duga putovanja na, primjerice, Island, Farske otoke ili baltičke zemlje, što može biti jako iscrpljujuće za igrače - kazao je Šulenta.



Dodao je kako u domaćim natjecanjima Zrinjski uvijek mora biti u borbi za sami vrh, jer samo kontinuitet dobrih rezultata osigurava klubu stabilno financiranje što je osnovni preduvjet za stabilnost i visoke domete kluba.



Na pitanje novinare hoće li biti još odlazaka i dolazaka pod Bijelim brijegom, Šulenta je odgovorio da se može očekivati dolazak još jednog ili dva nova igrača te da je moguća još pokoja zamjena ako ode netko od nositelja igre Zrinjskog.



- Mi smo u donekle nezahvalnoj situaciji što imamo igrače koji igraju jako dobro već tri godine u našem klubu i moguće je da netko od tih igrača dobije ponudu iz inozemstva. Vodeći računa o svom vlastitom interesu, a pogotovo o interesu igrača, klub takvima neće praviti problem - zaključio je Šulenta.



Prvi trening s "Plemićima" Miše će odraditi večeras. Zrinjski će u Mostaru ostati do 19. lipnja, kada momčad odlazi u slovenske Moravske Toplice, gdje će se zadržati do 30. lipnja.



Bh. prvak 19. lipnja doznat će ime protivnika u prvom pretkolu Lige prvaka, a prve utakmice pretkola igraju se 10. i 11. srpnja. Uzvrati su sedam dana kasnije.

(FENA)