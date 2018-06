Nogometaši Slobode „prozivku“ i pripreme započeli su na stadionu Tušanj, a potom su se preselili na igralište Rudara u Bukinju, osam kilometara udaljenom od Tuzle.

Foto: FENA

Novi šef Stručnog štaba Milenko Bošnjaković rekao je da se na Tušnju trenutno izvode neki radovi zbog kojih su zamoljeni da do kraja sedmice treniraju drugdje.



- Čelnici Rudara izašli su nam u susret i danas smo trenirali u Bukinju. Sutra smo tamo u 10.00 sati i tako će biti sve do petka, kada je praznik Bajram i tog dana svi igrači će imati slobodan dan – rekao je Bošnjaković Feni.



Ovu sedmicu trenira se jednom dnevno, a već od iduće radit će se dva puta dnevno, od čega jedan termin u teretani.



- Moram reći da nam trenutno igrači češće odlaze nego što dolaze. Radimo uglavnom s juniorima i onima koji su ostali u ekipi. Vratili smo tri naša igrača Čivića, Mujkića i Pršeš, ali ćemo se morati što prije morati pojačati, jer će nam u protivnom biti „mrka kapa“ – kaže Bošnjaković.



Još nije poznato mjesto gdje će ekipa otputovati na drugi dio priprema. Potvrdio je da je došla zanimljiva ponuda iz jednog turističkog mjesta u Bugarskoj, ali se odustalo.



- To je mjesto s kockarnicama, bogatim noćnim životom i visokim turizmom, ali mi ne idemo na ljetovanje nego da radimo, pa smo odbili ponudu – zaključio je prvi trener Slobode.





(FENA)