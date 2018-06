Prozivci i prvom treningu Slobode uoči nove sezone prisustvovala su 24 nogometaša, s Admirom Smajićem kao tim menadžerom, prvim trenerom Milenkom Bošnjakovićem i njegovim asistentima Amirom Spahićem, Adnanom Osmanhodžićem i Edinom Ribićem.

Na Tušnju se pojavilo dosta novim igrača, među kojima je većina na probi, a nije bilo većeg broja iskusnih igrača za koje se tvrdi da su promijenili boju dresa: Edin Rustemović (Zrinjski), Ibrahim Škahić, Anel Husić (Zvijezda 09).



Sloboda neće produžiti ugovore s vratarom Adnanom Hadžićem, te Ivorom Weitzerom i Milošem Mijićem, dok se još nećka Amer Bekić.



Predsjednik Slobode Senad Mujkanović rekao je da su se za promjenu u stručnom štabu opredijelili radi forsiranja mladih igrača iz vlastitog pogona, te da je između igrača i trenera Slavka Petrovića došlo do zasićenja.



- Veoma smo zahvalni Petroviću za sve što je uradio u Slobodi, rastali smo se korektno, želimo mu puno uspjeha u nastavku karijere bilo gdje da ode. Sa Smajićem smo kontaktirali još prije godinu dana, bio je veliki igrač iskazao se i kao tim menadžer – rekao je Mujkanović.



Admir Smajić je rekao da se sa ljudima iz Slobode brzo dogovorio o angažmanu, a naglasio je da je i sam bio iznenađen pozivom.



- Drago mi je što sam u Slobodi, jer sam rodom iz ovih krajeva. Saradnici i ja nismo ovdje da prodajemo mlade igrače niti da se obogatimo. Obećavam dobar i naporan rad, a rezultati će se brzo pokazati. Mislim da Sloboda zaslužuje bolje mjesto u bh. nogometu. Napravili smo plan priprema prema kojima ćemo dvije sedmice raditi u Tuzli, a zatim ćemo otići deset dana negdje na završni dio priprema – izjavio je Smajić.



Iako bh. nogomet ne poznaje baš najbolje, jer je dugo igrao i radio u Švicarskoj, smatra da to neće biti hendikep, čak može biti prednost.



- Spadam u osobe, i tako sam vaspitan, da prvo dajem maksimum od sebe, a tek onda tražim nešto od kluba. Tako će biti i sa igračima. Svi će startati od nule, a igrat će oni koji budu davali sve od sebe na igralištu – potencirao je Smajić, dodavši da će se u budućem radu orijentirati na igrače s ovog regiona, te da neće dovoditi polovne igrače iz susjedsnih zemalja.



Od jučer prvi trener Slobode je Milenko Bošnjaković. Karijeru je „pekao“ u Slogi iz Simin Hana, Radničkom iz Lukavca i Slavenu iz Živinica.



- Sa Smajićem u tandemu radim već dvije godine. Trebali smo uzeti ljubljansku Olimpiju, bile su još dvije-tri opcije, ali smo se opredijelili za Slobodu. Dijete sam ovog grada, Sloboda je moja ljubav, navijač sam tog kluba i želio sam Smajića dovesti ovdje. Mnogi će reći da je on najbolji trener s kojim su radili. Morat ćemo se pojačati, a što se rezultata tiče, ništa ne obećavam, ali garantujem rad i disciplinu. Šta će iz toga izaći, vidjet ćemo, ali se nadam najboljem – rekao je Bošnjaković u svom obraćanju novinarima.



Pod nadzorom Smajića i Bošnjakovića, sportskog direktora Denisa Karića i predsjednika Mujkanovića, prvim treningom rukovodio je provjereni operativac Amir Spahić, asistirao je Adnan Osmanhodžić Buco, dok je četvoricu vratara „pod svoje“ uzeo Edin Ribić.



Uporedo s treninzima, počet će se popunjavati kadrovska križaljka, tako da bi u narednih sedam dana trebalo biti jasno s kakvim će snagama Sloboda krenuti u novo prvenstvo.

(FENA)