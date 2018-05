Nogometaši Zrinjskog okončali su sezonu domaćom pobjedom nad Krupom 4:0, a po završetku utakmice "Plemićima" je pobjednički pehar uručio predsjednik Nogometnog saveza BiH Elvedin Begić.

Foto: FENA

Zrinjskom je to bio treći uzastopni naslov prvaka Bosne i Hercegovine, četvrti u posljednjih pet godina.



- Iako smo dva kola prije kraja osigurali titulu, danas je bila veličanstvena atmosfera. Tijekom sezone bilo je padova i uspona, to je normalno. Mi smo pokazali da smo najkonstantniji. U najtežim trenucima pokazali smo naš karakter, volju i želju da isplivamo što prije iz te krize. Na kraju, na ovu titulu nema niti jedne zamjerka niti je treba biti - izjavio je nakon utakmice trener Zrinjskog Blaž Slišković.



Uoči početka utakmice navijači Zrinjskog uručili su trofej "Filip Šunjić – Pipa", priznanje igraču koji se najviše istaknuo svojim zalaganjem, ponašanjem na terenu te odnosom prema navijačima, a ove godine Ultrasi su nagradili Ognjena Todorovića, koji je trofej posvetio Luki Lovriću, dječaku koji je poginuo u avionskoj nesreći prošle godine u Mostaru.



- Velika je čast dobiti ovo priznanje. Hvala navijačima koji su nas bodrili čitavu sezonu, a ja moram reći da ovaj trofej posvećujem Luki Loriću - kazao je Todorović.



Nedjeljna utakmica protiv Krupe bila je oproštajna za Kenana Pirića, koji će od sljedeće sezone braniti za slovenski Maribor. Na oproštaju dopredsjednik Zrinjskog Danko Šulenta bh. reprezentativnom vrataru uručio je prigodan poklon, a navijači su Pirića ispratili ovacijama.



- Bio je ovo poseban dan za mene. Hvala navijačima na ovoj prekrasnoj atmosferi, malo su me na kraju ponijeli i emocije. Teško je, ali život sportaša je takav. Ja svom Zrinjskom želim sve najbolje u budućnosti - poručio je Pirić.



U posljednjoj utakmici sezone Miloš Filipović zabio je dva gola Krupi te je s ukupno 16 pogodaka osvojio naslov prvog strijelca Premijer lige BiH.



- Iza nas je veoma teško prvenstvo, ali po svemu viđenom mislim da smo zasluženo osvojili titulu. Iza mene je fenomenalna sezona i ja sam prezadovoljan što sam najbolji strijelac lige. To nije mala stvar i za mene predstavlja još jedan iskorak u karijeri - kazao je Filipović.



Potvrdio je kako ima nekih nagovještaja da bi karijeru mogao nastaviti u Njemačkoj.



- Volio bih sa Zrinjskim odigrati još i europske utakmice, a zatim krenuti dalje, ali za sada je još prerano o svemu tome govoriti - zaključio je Filipović.



'Plemići' nemaju puno vremena za odmor i već 11. lipnja kreću s pripremama za novu sezonu i nastup u europskim natjecanjima.



- Na početku priprema bit ćemo šest-sedam dana u Mostaru, a nakon toga krećemo u Sloveniju. Gore ćemo imati tri-četiri utakmice s veoma jakim protivnicima, jer nam takve utakmice trebaju pred kvalifikacije za Ligu prvaka - kazao je Slišković.



Utakmice prvog pretkola Lige prvaka na programu su 10. i 11. srpnja, uzvrati sedam dana kasnije, a Zrinjski će svog protivnika u Europi doznati 19. lipnja na ždrijebu u Nyonu.

