U posljednjem premijerligaškom kolu sezone 2017./18. fudbaleri Sarajeva gostovat će Željezničaru na Grbavici.

Predstojeća utakmica igrat će se u subotu a sarajevski derbi najavio je kapiten 'bordo' kluba Krste Velkoski, kazavši da taj meč ekipa s Koševa dočekuje u dobroj formi i raspoloženju.



- U posljednjim sedmicama smo podigli našu formu i igramo dosta dobro. Uspjeli smo da se vratimo što se tiče kvaliteta naše igre i želja nam je da i posljednju utakmicu u sezoni odigramo na jednom visokom nivou. Iako na papiru možda derbi nema rezultatski značaj, ipak za nas je ova utakmica od velike važnosti i tako ćemo se i postaviti. Ovo je utakmica za prestiž u gradu, mnogo znači našim navijačima i želja nam je da ostvarimo što bolji rezultat - rekao je Velkoski.



Dodao je da je ekipa ovu sezonu odigrala ispod očekivanja i da klub kao što je Sarajevo ne može sebi dozvoliti da ne bude do posljednjeg trenutka kandidat za šampionski trofej.



- Smatram da smo posljednji derbi na Koševu odigrali dobro, da smo bili bliže pobjedi i uoči odlaska na pauzu i pred pripreme za evropske utakmice, dobar rezultat u subotu bi mnogo značio klubu za atmosferu i za samopuzdanje ekipe pred međunarodne nastupe. Imamo priliku u subotu da popravimo utisak iz sezone i nadam se da ćemo to uraditi - naveo je fudbaler, saopćeno je iz FK Sarajevo.



Kako je istakao, motiva igračima ne manjka.



- Mogu reći da smo stvarno motivisani za utakmicu. Kvalitetno radimo i imamo veliku želju, nadam se da ćemo to i potvrditi u subotu na terenu i sezonu završiti pobjedom - zaključio je Velkoski.



Predstojeći sarajevski derbi na Grbavici igrat će se od 17 sati.

(FENA)