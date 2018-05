Danas je u Sarajevu pod predsjedavanjem predsjednika Elvedina Begića održana 23. redovna sjednica Izvršnog odbora NS/FS BiH.

Foto: 24sata.info

Na sjednici je bilo prisutno 14 članova Izvršnog odbora, te član Odbora za posredovanje i savjetovanje Sead Kajtaz.



Nakon dnevnog reda usvojeno je sljedeće:



1. Zapisnik sa dopunama kao i informacija o realizaciji zaključaka sa 22. sjednice Izvršnog odbora, održane 26. 04. 2018. godine;



2. Domaća takmičenja:

a) Informacija o postupku licenciranja klubova za takmičarsku sezonu 2018/19. Daje se puna podrška Administraciji za licenciranje u profesionalnom, dosljednom i odgovornom odnosu prema sprovođenju procesa Licenciranja klubova a sve u skladu sa relevantnim pravilnicima;

b) Prijedlog propozicija sa kalendarom takmičenja u nadležnosti NS/FS BiH u takmičarskoj sezoni 2018/19 i to za:

- Premijer žensku ligu BiH, „U-17“ Premijer žensku ligu;

-„U-19“ Premijer omladinsku ligu, „U-15“ i „ U-17“ Premijer omladinsku ligu,

-Takmičenje u BH Telecom Premijer ligi BiH u sezoni 2018/19. počinje 21./22. 7. 2018.godine;

c) Prijedlog odluke o ljetnom registracionom periodu, za igrače fudbala u muškoj i ženskoj konkurenciji, koji će trajati od 04. 6. do 20. 7. 2018.

Prijedlog odluke o ljetnom registacionom perioda za igrače futsala od 01. 09. do 30. 09. 2018.

d) Prijedlog odluke o naknadama za službena lica takmičenja NS/FS BiH;



3. Izvršni odbor je usvojio Zahtjev MUP-a Kantona Sarajevo za promjenu termina odigravanja utakmice 10. kola BH Telecom premijer lige, Lige za prvaka FK „Željezničar“-FK „Sarajevo“, te će se ova utakmica igrati u subotu 19. 5. u 17 sati.



4. Informacija o finansijskoj situaciji.







