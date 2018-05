Iako je do kraja takmičenja u Ligi za opstanak istalo da se odigra još jedno kolo, na Tušnju su obezbijedili nastup u Premijer ligi BiH i dogodine, pa se polako sklapa kadrovska križaljka za narednu sezonu.

Arhiv / 24sata.info

Najčešće pitanje glasi: ostaje li Slavko Petrović na klupi „crveno-crnih“? - s obzirom na to da je prilikom dolaska na Tušanj rekao da ostaje do kraja prvenstva, uz mogućnost produženja saradnje.



Podsjetimo, Petrović je na klupi Slobode naslijedio Vladu Jagodića koji je Tušanj napustio s bilansom od pet bodova iz sedam utakmica.



Beograđanin je nakon toga Tuzlake vodio na 24 utakmice. Sloboda je pod njegovim vodstvom upisala osam pobjeda, sedam remija i devet poraza. Osvojen je 31 bod od moguća 72, što je učinak od oko 43 posto.



- Moj prvi cilj je da se izvučemo iz pakla u kojem se sada nalazimo, a nakon toga da pokušamo ući u Ligu 6 - rekao je Petrović u prvom obraćanju medijima po dolasku u Tuzlu.



Prvi cilj je ispunjen, ali mnogo kasnije nego što se očekivalo, a drugi nije. Nije bilo ni realno da Tuzlaci nakon očajnog starta izbore Ligu za prvaka s igračima kakve je Petrović naslijedio.



Uz sve, ekipu je napustio veći broj nogometaša, među kojima i Sulejman Krpić, Amer Ordagić, Milan Ćulum, Ismar Hairlahović i još neki. Igrači koje je Petrović angažirao opravdali su dolazak i uz dosta muka izvukli Slobodu s dna prvenstvene tablice.



Između Petrovića i čelnika kluba još nije bilo razgovora o nastavku saradnje, ali predsjednik Slobode Senad Mujkanović naglašava da njegov klub neće mijenjati trenera.



- Petrović ostaje na Tušnju. Korektno je odradio svoj posao, pogotovo što je u ekipu uveo dosta mladih igrača. S njima treba nastaviti raditi, a s obzirom na to da poslije završetka prvenstva neće biti puno vremena za odmor, ekipu treba dobro pripremiti za iduću sezonu. Petrović taj posao dobro zna isplanirati i realizirati tako da ćemo s n jima sigurno produžiti saradnju – kazao je Mujkanović za Fenu.



Dodaje da ugovor ističe stoperu Aleksandru Ignjatoviću. Volio bi ga zadržati na Tušnju, pa će ovih dana biti obavljen razgovor i s ovim nogometašem.

(FENA)