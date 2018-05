Fudbalski klub Sarajevo nedavno je imenovao nove članove Upravnog odbora (UO) koji su danas medijima obrazložili svoje planove o budućem radu a glavni cilj je, kako su istakli, pomoć klubu i postizanje boljih rezultata.

Foto: 24sata.info

Aktivnosti na kojima će raditi novi UO su strategija za unapređenje kluba, koja se oslanja na finansijsku stabilnost, razvoj mladih igrača i sportski rezultati kao i analiza rada uposlenika.



Kako je rečeno, klub će nastojati da podigne transparentnost na viši nivo i ostvari bolju komunikaciju s navijačima.



- Što se tiče dijela sportske strane to ćemo prepustiti trenerima i sportskim saradnicima. Unapređenje strategije trebalo bi se završiti do početka sezone. Moramo angažovati osobe iz sporta koje se uz šefa stručnog štaba moraju angažovati u vezi sportskog dijela. Taj proces ne može biti od danas do sutra i mi smo došli u nezahvalnom vremenu - istaknuo je predsjednik UO FK Sarajevo Senad Jahić.



Član UO FK Sarajevo Senad Bilić izjavio je da nikada nije imao sportsku funkciju i jedina njegova kvalifikacija je što je navijač Sarajeva.



- To mi je jedina kvalifikacija. Svi su pitali zašto i kako, loši rezultati, a ja sam mišljenja da sam upravo sada trebao doći da pomognem klubu, sa ostalim članovima uprave. Mi nismo iz sporta i tu se nećemo miješati. Kao nova uprava imamo neka viđenja i nastojat ćemo da to provedemo u djelo. Nas su zvali Sjeverna Koreja jer nije bilo nikakvih informacija i smatramo da vi trebate imati sve informacije. Klub ne postoji radi nas, već zbog navijača i treba da im se kaže zašto neko nije produžio ugovor - rekao je Bilić.



Dodao je da cilj članova UO nije da se obogate te da im je motiv da pomognu FK Sarajevo.



Generalna direktorica FK Sarajevo Sabrina Buljubašić dodala je da nova uprava želi unaprijediti određene stvari, prvenstveno komunikaciju sa navijačima.



- Pričala sam i s Udruženjem navijača. Želimo da budu na tribinama, pokrenuli smo komunikaciju i cilj nam je da komuniciraju uprava i navijači - poručila je Buljubašić.





(FENA)