FK Borac produžio je ugovor sa trenerom Darkom Vojvodićem na godinu dana uz mogućnost nastavka saradnje još jednu godinu ukoliko obje strane budu zadovoljne.

Foto: NN

Vojvodićev prvi pomoćnik Marko Maksimović imenovan je na mjesto sportskog direktora. Sada čelnici kluba moraju da riješe mnogo veći problem, a to je licenca za igranje BHT Premijer lige BiH i za to će im trebati oko 150.000 KM.



Uz to, na Gradski stadion je stigla i izvršna presuda zbog duga prema Školi fudbala "Džaja". "Crveno-plavi" su dužni da plate 594.677,11 KM.





(NN)