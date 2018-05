Zrinjski je slavio u 50. hercegovačkom derbiju protiv Širokog Brijega u utakmici osmog kola Lige za prvaka (3:1), te su Plemići tako došli do titule prvaka Bosne i Hercegovine i to treći put uzastopno.

Foto: SCsport

Mostarski klub poveo je već nakon 50 sekundi igre. Poslije ubacivanja Filipovića iz kornera, Barišić je postigao pogodak za 1:0. Domaći su prijetili i u četvrtoj minuti kada je Handžić bio u šansi, no lopta je završila u rukama Bilobrka.



Handžić je u 16. minuti ponovo bio u šansi, ali nije uspio dobro zahvatiti loptu. Uslijedio je jedan mirniji period igre, a vrijedi istaći samo da je Bilbija imao priliku u 27. minuti. Veliku šansu Plemići su imali u 35. minuti kada je pokušao Handžić.



U nastavku utakmice ponovo je Zrinjski taj koji je prvi prijetio. U 48. minuti Bencun je prenuo prema golu gostiju, ali je izblokiran u posljednji čas. Plemići su u 53. minuti udvostručili prednost, a strijelac je bio Bilbija.



Menalo je bio u prilici za goste u 65. minuti, no nije bilo promjene rezultata, a četiri minute poslije na drugoj strani Bilbija je uputio udarac. Široki Brijeg bio je blizu smanjenja rezultata u 74. minuti, no Lončar je poslao loptu preko gola.



Bagarić je u 84. minuti postigao pogodak za Širokobriježane i smanjio na 2:1, te tako donio kakvu-takvu neizvjesnost u derbi. Gosti su do kraja utakmice imali nekoliko pokušaja, a u sudijskoj nadoknadi Filipović je postavio konačnih 3:1.



Tako je Zrinjski došao do šeste titule prvaka Bosne i Hercegovine, te treću uzastopnu, čime su ispisali historiju, jer to ranije nije uspio uraditi niti jedan drugi klub.



ZRINJSKI – ŠIROKI BRIJEG 3:1



Stadion: Pod Bijelim brijegom (Mostar). Gledalaca: . Sudija: Tomislav Čuić (Tomislavgrad). Žuti kartoni: .



ZRINJSKI: Pirić, Galić, Barišić, Čirjak, Stanić, Handžić, Pezer, Jakovljević, Bencun, Filipović, Bilbija.



ŠIROKI: Bilobrk, Matić, Barišić, Peko, Baraban, Wagner, Lončar, Begonja, Bralić, Bagarić, Marković.

(SCsport)