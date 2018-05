Fudbaleri Sarajeva pobijedili su u gostima Krupu s 3:2, u utakmici 8. kola Lige za prvaka Bosne i Hercegovine.

Arhiv / 24sata.info

Sarajevu je ostvarilo važnu pobjedu u borbi za treće mjesto na tabeli Lige za prvaka koje u narednoj sezoni donosi plasman u evropska takmičenja.



Nakon početnih odmjeravanja snaga, Krupa je u 13. minutu došla u vodstvo pogotkom Lazara Marjanovića.



Sarajevo dolazi do poravnanja u 32. minutu golom Miće Kuzmanovića, a zatim i do potpunog preokreta u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, kada je drugi gol za gostujući tim postigao Krste Velkoski.



Nakon četiri minuta igre u drugom poluvremenu Krupa dolazi do novog izjednačenja, a stijelac je bio Aleksandar Vukotić.



Kada je izgledalo da će meč završiti podjelom bodova, u sudijskoj nadoknadi drugog poluvremena gol koji je Sarajevu donio tri boda postiže Mićo Kuzmanović.



Ovom pobjedom Sarajevo je zauzelo treće mjesto na ligaškoj tabeli, s bodom više od ekipe Širokog Brijega koja gostujuću utakmicu 8. kola protiv Zrinjskog u Mostaru tek treba igrati danas od 17.00 sati.

