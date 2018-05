Nogometaši Slobode u subotu gostuju Čeliku u Zenici u meču osmog kola Lige za opstanak.

arhiv / 24sata.info

Tuzlaci tri kola prije kraja prvenstva imaju osam bodova prednosti pred Zeničanima, a upravo toliko je iznosila bodovna razlika na početku Lige za opstanak. Naredno kolo Tuzlacima bi moglo donijeti siguran opstanak, a to bi značilo ispadanje Čelika u niži rang.



- Danas smo trenirali radno, ali u mnogo mirnijoj atmosferi. U mentalnom smislu i igrači i ja smo u boljoj situaciji, najvažnije je da je spao psihički pritisak. Nadam se i vjerujem da ćemo definitivno sve dileme riješiti na Bilinom Polju. Propustili smo do sada tri šanse da osiguramo opstanak, nadam se da nećemo prokockati i četvrtu - kaže u razgovoru za Fenu šef stručnog štaba Slobode Slavko Petrović.



Ističe da je kadrovska slika ekipe veoma povoljna, jer su svi igrači na raspolaganju, osim Harisa Mehmedagića koji u proljeće, zbog povrede, nijednom nije bio u rosteru.



Na povredu se, doduše, žali branič Aleksandar Lazevski, za koga Petrović ne može sa sigurnošću reći hoće li biti u kombinaciji za susret s Čelikom.



- To ćemo znati poslije sutrašnjeg treninga koji je zakazan za 10 sati. Nakon toga igrači će ići na ručak, a u 17 sati polazimo za Sarajevo gdje ćemo boraviti do subote, kada ćemo krenuti za Zenicu - rekao je trener „crveno-crnih“.



Petrović kaže da će njegovi igrači i ovoga puta igrati ofanzivno, a pobjeda ili remi omogućit će im definitivni opstanak i realizaciju drugog plana.



- U slučaju da ne izgubimo, u dva posljednja susreta prvenstva priliku ćemo dati mlađim igračima, više da bi za narednu sezonu stekli bolju sliku o njihovim mogućnostima i vidimo na koga možemo računati - objasnio je Petrović.



Utakmica Čelik - Sloboda igra se u subotu od 17 sati.

(FENA)