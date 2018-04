Veliki derbi sedmog kola Lige za prvaka Bosne i Hercegovine, a može se reći i kompletne sezone, odigrali su Željezničar i Zrinjski, a on je završio remijem rezultatom 2:2.

Duel je privukao mnogo pažnje pošto su se sastale prvoplasirane dvije ekipe na tabeli. Zrinjski, koji se nalazi na prvom mjestu, na Grbavicu je došao sa tri boda prednosti tri kola prije kraja, pa se domaćim fudbalerima pobjeda nametnula kao imperativ.



Važnost duela donijela je znatno čvršću igru na otvaranju, pa velikih prilika nije bilo. Na onu prvu pravu vrijedilo je čekati sve do 21. minute kada je Dženan Zajmović fantastično šutirao makazicama, ali je njegov “gol sezone” spriječila stativa.



Najbolju priliku za goste 10 minuta prije odlaska na odmor propustio je mladi Hajdarević. Izašao je sam pred golmana Vedrana Kjosevskog, ali je oklijevao sa udarcem, pa je njegov šut odbrana izblokirala.



Raspoloženi Hajdarević je imao još jednu veliku priliku za Plave. Dobio je odličan centaršut sa desne strane od Graovca, ali je vrlo loše šutirao iz voleja lijevom nogom pokraj gola.



Mnogo prilika u prvom dijelu nije bilo, ali su pomenute tri bile zaista veoma dobre i ne može se reći da se rezultat nije mogao promijeniti.



Drugo poluvrijeme otvoreno je onako kako su domaći navijači samo mogli sanjati. Igrao se 49. minut kada je Goran Zakarić odlično centrirao iz kornera, a Jadranko Bogičević je pogodio za vodstvo Plavih.



Nakon tog gola Zrinjski je zaigrao znatno bolje. Igrao se 67. minut kada se rezultat promijenio. Bencun je odradio dosta posla, lopta je došla do mladog Nermina Hajdarevića koji postiže svoj prvijenac za Plemiće.



U 75. minuti u igru je ušao Asim Zec, a to se ispostavilo kao pravi potez. Igrač koji je do ovog kola bio pod klupskom suspenzijom, pogodio je za, vodstvo Željezničara. Graovac je prethodno napravio odličan prodor i namjestio gol Zecu.



Konačan rezultat postavljen je u 90. minuti. Handžić je pogodio veoma lijepo, neposredno nakon ulaska u igru, za remi na Grbavici.



Željezničar – Zrinjski 2:2 (Bogičević 49’, Zec 79’ / Hajdarević 67’, Handžić 90’)



