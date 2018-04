Fudbaleri Željezničara i Zrinjskog danas će na stadionu "Grbavica" igrati derbi 7. kola Lige za prvaka Bosne i Hercegovine, utakmicu koja može odlučiti ovosezonskog prvaka.

arhiv / 24sata.info

Meč između prvoplasiranog Zrinjskog iz Mostara, branioca titule prvaka i drugoplasiranog Željezničara koji za liderom zaostaje tri boda, od izuzetne je važnosti za oba tima, s razlikom što Zrinjskom u ovom meču odgovara i remi, jer bi u tom slučaju zadržao bodovnu prednost na tabeli.



Mostarci bi pobjedom došli na korak do osvajanja nove titule prvaka, a Željezničar bi se s tri boda izjednačio na tabeli s rivalom i do kraja takmičenja na ostalim terenima pokušao osvojiti bodove koji bi mu donijeli titulu prvaka. U slučaju da oba tima završe s istim brojem bodova, prednost bi imao Zrinjski, koji je ostvario bolji međusobni skor protiv sarajevskog kluba u ovoj sezoni.



Trener plavih sa Grbavice Admir Adžem očekuje otvorenu utakmicu i vjeruje da će njegovi igrači učiniti sve da dođu do trijumfa, a očekuje da će i Zrinjski na Grbavici igrati otvoreno.



- Imaju tri boda prednosti i sigurno je da su u povoljnijoj poziciji. Možemo obećati da ćemo učiniti sve da prednost anuliramo i vratimo se u borbu za prvaka. Vjerujem da će doći da se nadigravaju, a mi moramo igrati napadački jer samo tako možemo do pobjede - kazao je Adžem.



Željezničar je ukinuo suspenziju Asimu Zecu i on će biti u konkurenciji za sutrašnji meč.



Zrinjski je trenutno u boljoj formi o čemu svjedoče posljednji rezultati, a ekipi Željezničara dodatni problem predstavlja igranje u Kupu BiH, zbog čega Adžemovi izabranici nemaju mnogo vremena za oporavak od učestalih utakmica.



Utakmica će biti odigrana večeras s početkom u 19 sati na stadionu "Grbavica".



(FENA)