Nogometaši Željezničara u derbiju sedmog kola Lige za prvaka BiH u petak na stadionu Grbavica dočekuju ekipu Zrinjskog.

Foto: FENA

Ovo će biti duel dvije ekipe koje se bore za titulu. Zrinjski je trenutno vodeći s tri boda prednosti nad sutrašnjim rivalom te je Željezničaru potrebna pobjeda kako bi ostao u utrci za naslov prvaka.



Trener plavih sa Grbavice Admir Adžem očekuje otvorenu utakmicu i vjeruje da će njegovi igrači učiniti sve da dođu do trijumfa.



- Očekujemo ekipu Zrinjskog, lidera na tabeli, koji u posljednje vrijeme postiže dobre rezultate. Imaju tri boda prednosti i sigurno je da su u povoljnijoj poziciji. Možemo obećati da ćemo učiniti sve da prednost anuliramo i vratimo se u borbu za prvaka, naravno uz pomoć navijača - kazao je Adžem.



Očekuje da će i Zrinjski na Grbavici igrati otvoreno.



- Vjerujem da će doći da se nadigravaju, a mi moramo igrati napadački jer samo tako možemo do pobjede - dodao je trener Željezničara.



Kada je u pitanju igrački kadar, Adžem je potvrdio da je suspenzija Asimu Zecu ukinuta i da se on vratio u ekipu te će biti u konkurenciji za sutrašnji meč.



Vezni nogometaš Željezničara Jovan Blagojević također očekuje tešku utakmicu, ali vjeruje u pobjedu svog tima.



- Čeka nas teška utakmica. Igramo malo lošije u zadnje vrijeme, a vjerujem da ćemo to popraviti sutra i vratiti se u borbu za titulu. Dugujemo to sebi i navijačima i dat ćemo sve od sebe da pobijedimo - kazao je Blagojević.



Susret se igra u petak na stadionu Grbavica od 19 sati.





(FENA)