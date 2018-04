Velika tri boda osvojili su danas fudbaleri Sarajeva u derbiju protiv Širokog Brijega, u utakmici koja bi mogla odrediti trećeplasiranu ekipu PLBiH, koja će tako sigurno ostvariti plasman u Evropu, bez čekanja raspleta u Kupu.

Od prve minute domaći fudbaleri su imali inicijativu i pokazali više volje da dođu do gola. Nažalost, i ovog puta su ostali bez veće podrške publike, usljed bojkota navijačke grupe Horde zla.



Veći posjed lopte i agresivniji pristup nije donio i konkretne šanse za Sarajevo, a nevolja je htjela i da bordo strateg Husref Musemić dvije izmjene “potroši” već u prvom poluvremenu, jer su se povrijedili Bekić i Crepulja.



Na odmor tako sastavi odlaze sa 0:0, da bi prava uzbuđenja nastupila u drugom dijelu meča. Nekoliko šansi domaći su propustili, da bi u 58. minuti konačno došli u vodstvo i to autogolom Stipe Markovića, koji je loptu pospremio u vlastitu mrežu nakon ubačaja Sarića.



Upravo je reprezentativac Elvis Sarić ovjerio pobjedu bordo tima, poslije odličnog kontranapada i asistencije Velkoskog zatresao je šutem iskosa mrežu Bilobrka za konačnih 2:0.



Do kraja susreta bilo je nekoliko solidnih šansi na obje strane, ali rezultat se nije mijenjao.



Sarajevo – Široki Brijeg 2:0



Stadion “Asim Ferhatović Hase”. Gledalaca oko 1.000. Sudija: Vladimir Bjelica (Istočno Sarajevo). Strijelci: Marković (autogol) u 58. minuti, Sarić u 71. minuti.



SARAJEVO: Pavlović, Šabanović, Sarić, Ahmetović, Velkoski, Hebibović, Mujakić, Bekić, Crepulja, Adukor, Halilović.



ŠIROKI: Bilobrk, Matić, Barišić, D.Ćorić, Ćorluka, J.Ćorić, Lončar, Begonja, Bralić, Bagarić, Marković.





