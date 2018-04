Krupa je na svom terenu u okviru 6. kola Lige za prvaka BiH dočekala momčad Željezničara i golovima Fajića, te Marjanovića slavila pobjedu od 2:0.

Foto: FK Željezničar

Nakon mirnog početka utakmice Plavi su preko Blagojevića u 6. minutu zaprijetili golu Jovana Kutića, da bi i Vranješ u 10. minutu pokušao, međutim u obje situacije golman domaćih je odlično reagovao



U 16. minutu Krupa je imala odličan dalekometni udarac, koji je uputio Nikodijević, ali lopta odlazi pored gola Željezničara.



Zajmović je u 21. minutu probio po lijevoj strani, ali lopta je otišla u korner. Nakon izvedenog udarca iz gola, Plavi imaju odličnu priliku, međutim Nikodijević sa gol linije izbacuje loptu i spašava svoju ekipu.



Marjanović je u 30. minutu istrčao sam pred Vedrana Kjosevskog, ali golman Željezničara je i ovog puta pokazao da je jedan od najznačajnijih igrača ekipe sa Grbavice u ovoj sezoni.



Samo minutu poslije Krupa je stigla do vodstva. Mirosavljević je pobjegao Mehremiću i prebacio loptu u sredinu šesnaesterca gdje je Fajić tek iz drugog pokušaja uspio matirati Kjosevskog i momčad Krupe doveo u vodstvo od 1:0.



Do kraja poluvremena gosti su pokušavali doći do izgledne prilike iz koje bi došli do poravnanja, međutim ovaj pritisak nije urodio plodom, te se na odmor otišlo sa vodstvom domaćih od 1:0.



Početak drugog poluvremena je donio otvorenu igru obje ekipe, Željezničar je ipak bio za nijansu agilniji, dok su se domaći odlučili svoju priliku čekati iz kontranapada.



U 57. minutu Vranješ je napravio katastrofalnu grešku, te lopta dolazi do Balabanovića koji je istrčao kontranapad i dodao do Marjanovića, a ovaj matira Kjosevskog za povećanje vodstva na 2:0.



Igrala se 63. minuta kada su odlično kombinovali Vranješ i Ramović, a udarac rezerviste blokira odbrana domaćih koja je na ovom susretu zaista bila na visokom nivou.



Blagojević je u 71. minutu sa vrha šesnaesterca šutirao zamalo pored desne stative gola Krupe.



Zajmović je u 80. minutu odlično centrirao sa lijeve strane, lopta se kretala po gol liniji, ali Zakarić je zakasnio, te je tako propala još jedna prilika za ekipu Željezničara.



Blagojević je u 88. minutu odlično šutirao, ali prečka je bila saveznik domaćih.



U posljednjem minutu trener domaćih Slobodan Starčević je zbog prepirke sa Mehremićem kod klupe domaćih isključen sa ovog susreta.



Do kraja susreta se rezultat nije mijenjao, te je Krupa ostvarila važnu pobjedu za povećanje samopouzdanja pred mečeve u finalu Kupa, koje će ugrati 2. i 9. maja protiv istog protivnika.



Željezničar u posljednjih nekoliko utakmica u Ligi za prvaka ne može da dođe do igre koja ih je krasila na početku ovog drugog dijela, te su ovom porazom ostali usamljeni na drugom mjestu, a u narednom kolu će na svom terenu dočekati prvoplasirani Zrinjski.



Krupa – Željezničar 2:0 (Fajić 31’ Marjanović 57’)





(SCsport)