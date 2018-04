Tužilaštvo BiH ispituje regularnost tri meča BHT Premijer lige BiH odigrana prošle godine zbog sumnje da su namještena. Glavni akteri utakmica su Željezničar, Zrinjski, Borac, Radnik i Široki Brijeg, na svim utakmicama sudio je isti sudija - Tomislav Čuić iz Tomislavgrada, saznaje Žurnal

Foto: 24sata.info

Četiri kluba - tri utakmice - jedna titula. Isti sudija, isti scenarij. Gosti povedu, a domaći se "probude" u nastavku i preokrenu rezultat. Baš onaj scenarij za kojeg kladionice nude najveće kvote. Iz dva u jedan.



“Ne mogu reći o kojim utakmicama je riječ. U proteklom periodu smo obavili čitav niz saslušanja aktera, službenih lica i svih onih koji su imali veze s tim utakmicama.”, izjavio je Damir Raguž, jedan od tri tužioca NS BiH.



Od izvora bliskih Tužilaštvu BiH, Žurnal saznaje o kojim utakmicama je riječ. Državno Tužilaštvo ispitivaće regularnost tri meča BHT Premijer lige BiH odigrana prošle godine, zbog sumnje da su namještena. Glavni akteri utakmica su Željezničar, Zrinjski, Borac, Radnik i Široki Brijeg.



Ono što još više stavlja sumnju na novu aferu u NS BiH, jeste i to da je sve tri utakmice sumnjivih ishoda sudio isti sudac - Tomislav Čuić iz Tomislavgrada.



Odbor za suce i suđenje NS BiH istog Tomislava Čuića suspendovao je 2016. godine na 6 utakmica, zbog propusta na utakmici Široki Brijeg - Zrinjski.



Indikativno je da su u sve tri utakmice za koje postoji sumnja da su namještene, gosti vodili na poluvremenu, a domaćini slavili pobjedu na kraju meča. Popularnim kladioničarskim slengom, prelaz iz keca u dvicu predstavljao je opravdanu sumnju da se radilo o „mutnim“ radnjama na bosanskohercegovačkim terenima.



ŽELJEZNIČAR – RADNIK 3-2 (0-2)



Prva utakmica koju će Tužilaštvo BiH ispitivati, odigrana je 10. decembra 2017. godine na Grbavici između Željezničara i Radnika iz Bijeljine. Radnik je na toj utakmici vodio nakon prvog poluvremena 0-2, da bi u drugom poluvremenu nakon 25 minuta igre Željo preokrenuo rezultat. Zanimljivo je i to da je pogodak za pobjedu Željezničar postigao nakon crvenog kartona za Radnik i dosuđenog penala, kojim je postao i jesenji prvak. Glavni sudac - Tomislav Čuić.



ŽELJEZNIČAR – BORAC 2-1 (0-1)



U drugoj sumnjivoj utakmici, glavni akter ponovo je najtrofejniji bosanskoherecgovački klub, ovaj put protiv banjalučkog Borca i ponovo na Grabavici 12. augusta 2017. godine. Željezničar je ponovo gubio na poluvremenu 0-1, ali opet nakon samo 23 minute, Željezničar je preokrenuo rezultat na 2-1. Glavni sudac - Tomislav Čuić.



ŠIROKI BRIJEG - ZRINJSKI 2-1 (0-1)



Treći sporni meč odigran je u Širokom Brijegu 29. oktobra 2017. godine, u hercegovačkom derbiju Širokog i Zrinjskog. Gosti iz Mostara su u ovoj utakmici golom iz 30. minute otišli na odmor, da bi Široki Brijeg preokrenuo u posljednjih 15 minuta. Menalo i Čabraja su pogađali u 74. i 78. minuti. Glavni sudac - Tomislav Čuić.



Sve tri utakmice su u fazi prijave u Tužilaštvu BiH, čeka se formiranje predmeta i tužilac koji će dužiti predmet. Ko će biti tužilac koji će raditi na predmetu, odredit će v.d. glavnog tužitelja Gordana Tadić.



Do objave teksta nisu dobili reakcije iz UEFA-e, Željezničara i Zrinjskog.

(Žurnal.info)