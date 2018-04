Fudbaleri Sarajeva i Širokog Brijega ovog vikenda na stadionu "Asim Ferhatović Hase" igrat će derbi 6. kola Lige za prvaka Bosne i Hercegovine.

Pred izabranicima Husrefa Musemića je težak ispit protiv direktnog konkurenta za treće mjesto na tabeli lige 6, koje u narednoj sezoni donosi nastup u evropskim takmičenjima. S druge strane ekipi Širokog, koja ima pet bodova prednosti u odnosu na Sarajevo, dovoljan je remi da bi zadržala bodovnu razliku.



Šef struke FK Sarajevo Husref Musemić na današnjoj konferenciji za medije je istaknuo da ne očekuje ofanzivnu igru Širokobriježana, ali da ni od svojih igrača neče tražiti da "jurišaju bez glave".



- Imamo još pet utakmica za odigrati. Možemo i želimo biti treći, a da bismo došli do tog cilja trebamo pobijediti Široki. Oni su kvalitetna ekipa, koju kao i nas u proljetnom dijelu prvenstva pravi veliki broj povreda. Protiv Željezničara smo odigrali korektno i to nam je dalo malo snage i samopouzdanja. Sumnjam da će Široki igrati pretjerano ofanzivno jer im odgovara remi, mislim da će čekati šansu i kontranapada. Njima je neriješeno u ovom trenutku značajno kao i pobjeda jer nas udaljava od trećeg mjesta. Igrat ćemo ofanzivno, ali nećemo bezglavo jurišati - izjavio je Musemić.



Naglasio je da će nastup Sarajeva uveliko ovisiti od sastava s kojim će nastupiti, ali da o tome još ne može mnogo pričati jer je utakmica na rasporedu tek za dva dana, a do tada se po pitanju zdravstvenog biletena igrača mnogo toga može promijeniti.



Halilović i Hodžić koji se oporavljaju od povreda su u trenažnom procesu, a Velkoski se žali na povredu i nije trenirao dva dana, te je upitan njegov nastup protiv Širokog.



Musemić se nada da će klub riješiti probleme s navijačima koji bojkotuju utakmice Sarajeva, jer niko ne želi igrati pred praznim tribinama.



Utakmica Sarajevo - Široki će biti odigrana u nedjelju, 22. aprila u 17 sati na stadionu "Asim Ferhatović Hase".





(FENA)