Fudbaleri GOŠK-a i Viteza remizirali su u duelu petog kola Lige za opstanak rezultatom 1:1 odigranom u Gabeli.

Foto: Klix.ba

Meč u Gabeli domaćini su dočekali kao jedan od ključnih u borbi za opstanak. Eventualnom pobjedom, koja je bila očekivana, Lavovi bi pobjegli Čeliku na osam bodova i smatrali bi se sigurnim.



No, Vitez se danas pokazao kao vrlo nezgodan protivnik koji nije ‘pao’ tokom susreta. Ipak, domaći su znatno bolje otvorili susret.



Na startu velikih prilika nije bilo, ali je GOŠK bio bolja ekipa. U dva navrata domaći su pokušali, ali se rezultat nije mijenjao jer su se gosti vrlo organizovano branili. U finišu Vitez je napravio prvu pravu priliku, ali Vukoja nije bio precizan.



Rezultatom 1:0 se otišlo na odmor, a onda nastavak nije bolje mogao krenuti za Gabeljane. Već u 48. minuti pogodio je Rodin na asistenciju Mišića za vodstvo domaćih.



Agilni Mišić je i sam mogao do gola u dva navrata, ali nije uspio pogoditi, što je bila uvertira za gol Vitežana.



Gosti su u 75. minuti došli do izjednačenja. Strijelac je bio Vukoja.



To je ‘upalilo alarm’ kod domaćih, koji su svim silama krenuli ka gostujućem golu, ali bez uspjeha.







(SCsport)