Vječiti derbi fudbalskih klubova Sarajevo i Željezničar, koji se danas igrao na stadionu "Asim Ferhatoivić Hase" u okviru 5. kola Lige za prvaka Bosne i Hercegovine, okončan je bez golova.

Foto: FENA

U prvih 45. minuta utakmice Sarajevo je bilo nešto bolji protivnik i bilo je bliže pogotku od rivala s "Grbavice" koji u prvom poluvremenu niti jedanput nije ugrozio golmana Pavlovića.



Prvih 20 minuta utakmice nije donijelo prilike za postizanje gola, a malobrojni gledaoci na stadionu "Asim Ferhatović Hase" mogli su vidjeti nekoliko pokušaja dubinskih pasova "bordo" tima, koji su ipak završili bez problema za odbranu Željezničara.



Prvu i najveću priliku Sarajevo je imalo u 23. minutu, kada je nakon odlične akcije izabranika Husrefa Musemića Rahmanović pogodio stativu.



Sarajevo je u prvom poluvremenu igralo dosta bolje od gradskog rivala. Igrači "bordo" tima su imali posjed lopte i mnogo konkretnije napade, ali nedostajala je završnica koja bi im donijela prednost.



U 28. minutu igrač Željezničara je pao u šesnaestercu Sarajeva, ali sudija se nije oglasio.



Sarajevo je u 34. minutu imalo dobru šansu nakon ubačaja Kuzmanovića, međutim niko se nije našao u poziciji da matira golmana Željezničara Kjosevskog.



Do kraja poluvremena većih prilika i promjene rezultata nije bilo.



U drugom poluvremenu igrači domaćeg tima ponovo su pokazali veću želju da dođu do pobjede.



Prvi je u 50. minutu prijetio napadač Sarajeva Ahmetović, čiji šut odlazi preko gola Željezničara, a pet minuta kasnije Hebibović glavom šutira pravo u golmana Kjosevskog.



Mladi igrač Sarajeva Alen Mustafić sedam minuta prije isteka regularnog toka utakmice uputio je tri šuta prema golu Željezničara, međutim nije bio precizan.



Najbolju šansu za "plave" u 88. minutu imao je Zajmović koji je prevario odbranu Sarajeva odličnim driblingom, ali Pavlović brani njegov šut.



Promjene rezultata do kraja nije bilo, a Željezničar može biti zadovoljniji ovim bodom od gradskog rivala Sarajeva, koji je danas bio bolji protivnik na terenu.





(FENA)