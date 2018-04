Nogometaši Sarajeva danas na Koševu u 114. derbiju dočekuju gradskog rivala Željezničar, u 5. kolu Lige za prvaka BiH.

Arhiv / 24sata.info

Trener "bordo" tima Husref Musemić je u petak napres-konferenciji kazao da je "derbi bitan bez obzira na kojem se mjestu klubovi nalaze na tabeli, jer bodovi su potrebni i jednima i drugima".



- Uradit ćemo sve da obradujemo navijače. Očekujem da sve bude fer i korektno. Žao mi je što neće biti navijača, ali nadam da će doći do neke promjene. Sigurno je da ih nismo obradovali ove polusezone, ali lakše bismo izašli iz krize s njima nego bez njih. Što se tiče igračkog kadra, nešto je bolja situacija, Šofranac ne igra sigurno zbog upale pluća, kao ni suspendovani Stanojević. Još su dva dana do utakmice, ne mogu ništa više reći o prvoj ekipi - kazao je Musemić.



U ostvrtu na trenutnu formu protivnika, nakon slabih partija sa Zrinjskim i Slobodom, Musemić je kazao da je Željezničlar ima određenih problema.



- Ali to neće nas zavarati. Željo ima problema sa povredama, imaju pritisak, a možda se pribojavaju scenarija od prošle sezone. Sigurno da želimo da osvojimo bodove, na fer i korektan način - istakao je Musemić.



I jedan i drugi tim su u maloj rezultatskoj krizi. 'Plavi' s Grbavice nakon prošlog kola u prvenstvu protiv Širokog Brjiega na domaćem terenu, gdje su sretno odvojili bod, pružili su blijedu partiju protiv Slobode na Grbavci u prvom meču polufinala Kupa BiH.



Sarajevo je u znatno težoj poziciji, na četvrtom su mjestu i dobrim rezultatom bi se vratili u utrku za mjesto koje vodi u Evropu. 'Bordo' tim u posljednjih pet utakmica ima tri poraza te remi i pobjedu.



Trener Željezničara Admir Adžem kazao je da je pred njegovom ekipom bitna utakmica iz više razloga.



- Prije svega radi se o prestižu između klubova, a drugi je što mi želimo ostati na prvom mjestu. Nakon utakmice Kupa pokušavamo što više odmoriti ekipu i spremiti je kako bismo što bolje dočekali utakmicu. Nadamo se da ćemo odigrati dobru partiju i obradovati naše navijače - rekao je Adžem u petak na pres-konferenciji.



Istaknuo je da kako se bliži kraj prvenstva pritisak je sve veći ali se nada da to neće uticati na njegove igrače.



- Ući ćemo hladne glave u ovu utakmicu jer se ona tako dobija. U derbiju nijedna ekipa ne može biti rasterećena, sam derbi nosi pritisak i težinu i nijedna ekipa neće biti u prednosti što se toga tiče. Nažalost, imamo problema, Stevanović i Ramović su povrijeđeni - rekao je Adžem.



Derbi će se igrati na na Olimpijskom stadionu "Asim Ferhatović Hase" od 16.30 sati.



(FENA)