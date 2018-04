Krilni napadači Asim Zec i Ivan Crnov su suspendovani iz prvog tima Fudbalskog kluba Željezničar do kraje sezone, a razlozi su zasad nepoznati.

Admir Adžem / 24sata.info

"Zbog neprofesionalnog ponašanja i ponašanja nedoličnog igraču FK Željezničar Asim Zec i Ivan Crnov suspendovani su i udaljeni iz prvog tima. Ovaj dvojac će tako do kraja sezone trenirati odvojeno od ekipe", navodi se u saopštenju "plavih".



Saznajemo da su odluku juče donijeli sportski direktor Saša Papac i šef stručnog štaba Admir Adžem dan nakon prve utakmice polufinala Kupa BiH, u kojoj su "plavi" pred domaćim navijačima odigrali protiv Slobode 0:0.



"Ne možemo biti zadovoljni rezultatom, ali ni igrom protiv Slobode, čijem se golu u prvom poluvremenu nismo uspjeli približiti. Evidentno je da imamo problema u igri, a ako ima neka utjeha to je da smo izašli u djelimično kombinovanom sastavu", rekao je Adžem, čija će ekipa u nedjelju na "Koševu" odigrati prvenstveni vječiti derbi sa Sarajevom, koji će propustiti veznjak Sinan Ramović. On se povrijedio u 11. minutu protiv Tuzlaka i umjesto njega priliku je dobio Crnov.





(NN)