Vitez je u okviru 4. kola Lige za ostanak u Premijer ligi BiH dočekao momčad Čelika i doživio poraz od 4:0.

Foto: Klix.ba

Domaći su u prvom minutu preko Rizvanovića zaprijetili golu Čelika, da bi samo minut poslije na drugoj strani Šišić pucao, ali lopta leti preko Tirićevog gola.



U 16. minutu gosti su stigli do vodstva. Anđušić se odlično izborio za loptu, proslijedio je do Pandže koji je uposlio Đelmića, ali njegov neprecizni udarac na sreću ekipe iz Zenice dolazi do Nikolića koji matira Tirića i donosi vodstvo Čeliku.



Nakon ovog pogotka ekipa Viteza je bila sve agilnija, ali u završnici nisu imali koncentracije pa je mreža gola Čelika mirovala.



Kada su svi očekivali da će se na odmor otići sa minimalnom prednosti gostiju, defanzivac Viteza je napravio veliku grešku. Naime, Jevtić je pogriješio na 10 metara od svog gola, a Anđušić to koristi i matira Tirića za 2:0 u korist Čelika, te se sa ovim rezultatom odlazi na odmor.



Drugo poluvrijeme Čelik ponovo otvara na odličan način, odnosno pogotkom. Stevo Nikolić je napravio maestralan solo prodor i veoma preciznim centaršutem pogodio Okolija, kojem nije bilo teško da matira Tirića za vodstvo od 3:0.



Do kraja susreta vidjeli smo nervoznu igru na obje strane, pa je tako nakon prvog poluvremena u kojem nije pokazan niti jedan žuti karton, u drugom dijelu pokazano čak sedam.



U posljednjem minutu gosti su stigli do novog pogotka, Nikolić se nakon asistencije Jurine našao na pravom mjestu i pogotkom zaključio ovu utakmicu, te Čeliku donio trijumf od 4:0.



Vitez je ovim porazom izgubio i teroetske šanse za ostanak u Premijer ligi BiH, pa su tako ovjerili kartu za put u Prvu ligu Federacije BiH.



VITEZ – ČELIK 0:4 (Nikolić 16’ 91’, Anđušić 44’, Okoli 52’)



(SCsport)