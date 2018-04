Nakon gotovo jedne sezone na klupi bh. premijerligaša ovaj nekadašnji strateg Željezničara je odlučio završiti svoju epizodu u Doboju kod Kaknja.

Tu informaciju je potvrdio i sam Mulalić, koji se prije svega želio zahvaliti klubu i fudbalerima Mladosti.



- Ja mislim da sam dobro odradio svoj posao i izvukao maksimum iz ekipe. Čestito i pošetno sam odradio sve do kraja, a sada se okrećem drugim stvarima... Hvala ljudima u klubu, istakao je Mulalić, pa dodao:



- Mislim da je moja misija ovdje ispunjena. Časno sam obavljao svoj posao od prvog do zadnjeg dana i odlazim čistog obraza, sve u klubu mogu pogledati u oči i to reći, a to isto i oni mogu potvrditi... Igrali smo dobro izvukli smo maksimum, ali sada je za mene vrijeme za neke nove stvari. Želim puno sreće ljudima u klubu i igračima do kraja prvenstva.

