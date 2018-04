Nogometaši tuzlanske Slobode postali su "istinski maheri" za remije. U osam ovogodišnjih utakmica doživjeli su samo jedan poraz, dvije su utakmice riješili u svoju korist, a upisali su čak pet remija.

Arhiv / 24sata.info

Valja istaći da su samo tri utakmice odigrali na svom terenu, dok su pet puta gostovali primivši samo dva gola. Četiri puta su zatresli protivničke mreže, a jedini poraz doživjeli su još u prvom dijelu prvenstva protiv Željezničara na Grbavici (1:0).



U Ligi za opstanak Sloboda je u minula četiri kola ostvarila pobjedu i tri remija (gol razlika 5:2), a domaćin je bila jedino Borcu (1:1). Od šest bodova posebnu težinu ima jučerašnji remi protiv Mladosti iz Doboj Kaknja.



- Sigurno je bila jako teška utakmica, a valja imati na umu da je Mladost u 14 posljednjih utakmica doživjela samo jedan poraz i to od prvaka Zrinjskog. Na svim utakmicama su postizali golove osim protiv Širokog. Imali smo protiv sebe respektabilnog protivnika, ušli smo u utakmicu bez straha. Od prve minute igrali smo ofanzivno, stisli smo ih presingom, ali to jednostavno nije bilo dovoljno za tri boda – izjavio je šef stručnog štaba Slobode Slavko Petrović za klupsku internet stranicu.



Petrović je prije utakmice, na konferenciji za novinare, najavio da će njegova ekipa igrati na pobjedu, ali da je krajnji cilj ostati neporažen. To je i ostvareno, prednost pred Čelikom je sada 9 bodova, ali Zeničani svoj susret s Vitezom igraju u ponedjeljak. U slučaju pobjede Tuzlacima će se primaći na samo 6 bodova, uoči šest posljednjih utakmica.



- S ovim bodom ostvarili smo minimalni cilj, jer je iza nas toliko utakmica bez poraza – podsjetio je Petrović.



Igrači Slobode danas su imali slobodan dan. Naredni trening je u ponedjeljak, a već u utorak Sloboda odlazi u Sarajevo gdje će u srijedu, 11. aprila, igrati protiv Željezničara prvu utakmicu polufinala Kupa BiH.



Petrović je rekao da ih očekuju "dvije paklene sedmice", jer poslije Željezničara dolazi Borac, potom se na Tušnju igra revanš polufinala Kupa, a onda još dvije domaće utakmice s GOŠK-om i Vitezom.



(FENA)