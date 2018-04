Nogometaši Širokog Brijega sutra će gostovati lideru na tabeli Željezničaru u okviru četvrtog kola Lige za prvaka BiH.

Arhiv / 24sata.info

U redovima 'plavo-bijelih' vjeruju u pozitivan rezultat ali niko ne dvoji da će to biti teška utakmica, s protivnikom koji je konstantno u vrhu.



Trener Širokog Goran Sablić kazao je da će njegova ekipa morati popraviti igru na sredini terena.



- Ne vidim razloga zašto ne bismo mogli zakomplicirati stanje u samom vrhu nakon subotnjeg derbija na Grbavici. Naravno, za to ćemo, u odnosu na utakmicu sa Zrinjskim, prije svega morati popraviti igru u srednjem redu te učinkovitost u napadu. A za to će biti nužno podići razinu agresivnosti i odlučnosti - kazao je Sablić.



Dodao je da će biti promjena u sastavu, Zlomislić i Lončar imaju problema s povredama, a nekolicina igrača je virozna.



O prošlosezonskim dvobojima protiv Željezničara u kojima je tim s Grbavice u sedam dana upisao tri pobjede, Sablić ne razmišlja previše, jer sada su druge okolnosti, a svaka nova utakmica je novi moment, novo dokazivanje, saopćeno je iz kluba.



U svakom slučaju, zaključio je trener Širokog, na Grbavicu će istrčati najspremnijih 11 igrača.

(fena)