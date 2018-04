Zrinjski je u dalje u igri za naslov, samo se nekako mora iskobljeti iz niza remija koji se rastegnuo na četiri utakmice.

Prva sljedeća prilika zove se Sarajevo.



Nije da je Zrinjski u nekom posebno crnom nizu, ali činjenica je da je iz zadnje četiri utakmice od maksimalnih 12 izvukao samo četiri boda. U Banjoj Luci je po onom nenormalnom travnjaku bilo 1:1, kući protiv Radnika isto, uslijedio je zatim onaj ‘divlji’ remi (3:3) sa Željezničarom i u konačnici 0:0 na Pecari. Kriza? Da. Igre ili samo rezultata? Teško je odvojiti ta dva pojma, ali situacija uoči subotnjeg gostovanja Sarajeva Pod Bijelim brijegom sigurno – nezavidna. Sarajeva koje je ispalo iz utrke za naslov i sigurno je rasterećeno. Sarajeva koje je u zadnjem međusobnom obračunu u Mostaru (listopad) slavilo uvjerljivu pobjedu 3:1. Blaž Slišković nije zabrinut, ali jeste umoran…



– Ne mogu više odgovarati na pitanja o krizi, umoran sam od njih, rekao nam je pa objasnio: Pa što bi u Juventusu trebali reći sada nakon teškog poraza od Reala? Jesmo li loše odigrali u Širokom? Nismo. Bilo je očito da više želimo pobjedu, ali svejedno nismo dobili. To je nogomet.



Osvrnuo se zatim i na natpise o mogućem otkazu u slučaju neuspjeha protiv Sarajeva.



– Ima tri mjeseca pojedini lobiji me pokušavaju smijeniti. Ne vidim kome sam sa šezdeset godina više interesantan?! Ne želim ulaziti dublje u tu tematiku, jer će ispasti da se pravdam. Samo ću reći da ću sam otići ako klub odluči da je to potrebno. Eno, ni Sarajevo ne pobjeđuje, nemaju rezultate pa su produžili sa Husrefom Musemićem.



‘Sarajevo dolazi rasterećeno’



Četiri vezana remija nisu ga obeshrabrila. Ističe da se samo u jednoj od tih utakmica dogodio kiks.



– Mi cijelo vrijeme radimo normalno, ne mogu reći da se igrači ne trude, a iako smo očekivali više od tri boda u prva tri kola Lige za prvaka, po meni je samo domaći remi s Radnikom bio kiks. Ti rezultati odraz su naše tadašnje forme, ja sam uostalom već istaknuo kako nismo više ni zaslužili. Ali s obzirom na stanje na tabeli, rekao bih da je sve to bilo prihvatljivo. Pa imao je Željezničar četiri boda prednosti i uoči zadnja tri kola prošle sezone pa nije odnio naslov. Možda odluku čekali do predzadnjeg ili zadnjeg kola. Ima se još dosta igrati.



Nakon nule u Hercegovačkom remiju igrat će još i Široki, ali vjerojatno – samo za Europu.



– Umanjene su im šanse, ali i dalje ih imaju. Gostiju sada na Grbavici gdje će sigurno tražiti svoju šansu. Što se nas tiče, gostovanje na Pecari je iza nas, a protiv Sarajeva se nadamo odigrati kvalitetno i pokušati prestati s gubljenjem bodova.



Koševski je tim slavio u zadnjem međusobnom obračunu – u Mostaru, ali ta je utakmica po Bakinom mišljenu bila specifična.



– Dogodile su se tada neke individualne greške Pirića, Čirjaka, Barišića. Nećemo ih ponoviti ovog puta. Što se Sarajeva u zadnje vrijeme tiče, igraju kvalitetno, ali ih neće rezultat. Po meni su imali veliki problem što u kadru nisu imali Ahmetovića i Hebibovića, dva jako opasna igrača, ali u Mostar će doći rasterećeno. Sigurno se neće braniti, ne bi imalo smisla. Za nas je to jako važna utakmica, jer bi pobjedom zadržali priključak, možda i smanjili zaostatak. Svaki drugi rezultata bi nam otežao situaciju.



‘Lakše mi je bilo voditi utakmicu s tribina’



Zbog izjava nakon remija u Banjoj Luci šef struke Blaž Slišković nije sjedio na klupi u Širokom, a tek treba vidjeti kakva će biti kazna koja će zadesiti zbog javnog istupa kontra sudaca poslije remija sa Željezničarom. Vjerojatno teža od jedne utakmice suspenzije i 500 maraka, ali još ćemo vidjeti. “Ne želim to komentirati. Kažnjen sam, žalio sam se, mislim s valjanim argumentima pa ćemo vidjeti. Kaznu sam odradio na Pecari, gdje mi zapravo nije bilo teško voditi ekipu. Bilo me je zapravo lakše, jer s tribina vidim bolje kako igrači stoje, a stalno sam u kontaktu s klupom”, komentirao je strateg Mostaraca.



Oprezni sa Stojkićevom ozljedom



U kadru protiv Bordo tima neće biti ozlijeđeni Ognjen Todorović te kapetan Pero Stojkić. “Todorović možda bude spreman za 5. kolo Lige za prvaka, a što se Pere tiče, sa njim moramo biti oprezni. Radi se o bolnoj ozljedi lista s kojom želimo biti oprezni”, raportirao je Slišković stanje iz svlačionice.



‘Kup bi Želji mogao oduzeti nešto energije’



Željezničar je jedini od ‘velike četvorke’ i dalje u Kupu. Igrat će polufinale sa Slobodom, a to bi, smatra Slišković, moglo pomoći Zrinjskom.



“Fizički su dosta dobro pripremljeni, ali svejedno bi im te dvije utakmice mogle oduzeti nešto energije. Jasno je da žele osvojiti duplu krunu, ali sačekat ćemo i vidjeti što će se dogoditi, nema nam druge.”







